Cuatro semillas que brindan beneficios a los riñones si se incluyen en la alimentación

Aprende a potenciar la salud renal usando alternativas sencillas y sabrosas que se adaptan a cualquier estilo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Sabías que algunas semillas comunes pueden ser aliadas naturales para la salud renal?

Incluir ciertas semillas en la dieta diaria es una manera sencilla y sabrosa de cuidar tus riñones. Su riqueza en fibra, antioxidantes y ácidos grasos esenciales ayuda a proteger este órgano vital.

El uso tradicional de semillas en la alimentación mediterránea y atlántica es bien conocido en España. Se recomienda combinarlas con frutas, ensaladas o yogur para potenciar su efecto en la salud renal y sumar variedad al menú habitual.

Las semillas de lino, ricas en omega-3 y fibra, ayudan a reducir la inflamación y favorecen la presión arterial saludable para los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semillas beneficiosas para los riñones

Diversos estudios y la tradición culinaria destacan las siguientes semillas por su aporte al bienestar de los riñones:

Semillas de lino: Son ricas en ácidos grasos omega-3 y fibra. Ayudan a reducir la inflamación y pueden contribuir a controlar la presión arterial, un factor clave en la salud renal. Semillas de chía: Su alto contenido en antioxidantes y fibra soluble favorece la eliminación de toxinas y puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, lo que reduce la carga sobre los riñones. Semillas de calabaza: Contienen magnesio, zinc y antioxidantes. Se han asociado a la reducción del riesgo de formación de cálculos renales y a la protección del tejido renal. Semillas de sésamo: Aportan calcio, hierro y fitoesteroles. Su consumo regular contribuye a la regulación de la presión arterial y la función vascular, ambas relevantes para la salud de los riñones.

El consumo regular de semillas de chía aporta antioxidantes y fibra soluble, mejorando la eliminación de toxinas y facilitando la función renal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo consumir semillas para obtener sus beneficios para los riñones

Consumir estas semillas no requiere preparación compleja. Se pueden tomar crudas, tostadas o molidas. El tiempo total para incorporarlas a una comida suele ser inferior a 5 minutos.

Añade las semillas de lino molidas sobre yogures, ensaladas o batidos. Incorpora las semillas de chía en agua, zumos, batidos o déjalas reposar en leche vegetal para formar un pudin. Toma las semillas de calabaza como snack, espárcelas sobre ensaladas o añádelas a panes y bizcochos. Utiliza las semillas de sésamo tostadas para dar sabor a sopas, salteados o repostería. Alterna el consumo de las distintas semillas para obtener todos sus beneficios. Hidrata bien las semillas de chía antes de consumirlas para evitar molestias digestivas. Muele las semillas de lino justo antes de tomarlas para aprovechar mejor sus nutrientes.

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Guarda las semillas en un recipiente hermético, en la nevera o en un lugar fresco y seco. Se conservan hasta 3 meses sin perder propiedades.