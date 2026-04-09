¿Cómo son las personas mexicanas de 50 años? INEGI analiza sus hábitos y salud

Los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2024 muestran que hay 32 millones de personas de 50 años y más en el país. De esa población, 52.8 % son mujeres y 47.2 % son hombres.

El estudio, realizado por el INEGI y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, recoge datos demográficos entre los que se encuentran el estado civil, hábitos y actividades, hasta su fluidez en lenguas. Los datos permiten observar que la prevalencia de enfermedades crónicas, limitaciones funcionales y tareas de cuidado recaen con mayor peso en las mujeres y plantea desafíos para políticas públicas y los sistemas de salud.

Según el informe del INEGI y la Universidad de Texas, las enfermedades crónicas aumentan con la edad: hipertensión y diabetes en expansión.

El reporte indica que en ambos padecimientos existen disparidades marcadas por género y edad. La prevalencia avanza conforme se incrementan los años de vida y afecta con mayor intensidad a las mujeres. La ENASEM da seguimiento a una cohorte iniciada en 2001, lo que permite documentar la evolución de enfermedades crónicas a través del tiempo.

La encuesta revela que la diabetes entre quienes tenían 50 a 59 años en 2012 sube de 16.0 % a 28.1 % doce años después, marcando un crecimiento que coincide con un proceso de envejecimiento cada vez más complejo para las personas adultas mayores en México.

La hipertensión afecta a 41.5 % de las personas de 50 años y más en 2024. En las mujeres de 60 años y más, el padecimiento crece de 52.6 % en 2012 a 56.2 % en 2024, mientras que en los hombres pasó de 35.7 % a 40.6 % en el mismo periodo.

El estudio también señala que en 2024 se registra una reducción de síntomas depresivos respecto a 2012. Entre las mujeres de 50 años y más, la proporción de quienes presentan cinco o más síntomas depresivos baja de 41.2 % a 33.1 %. En los hombres del mismo rango, el descenso va de 21.5 % a 17.1 %. Sin embargo, la presencia de síntomas depresivos crece con la edad, especialmente en hombres de 80 años y más, donde la diferencia alcanza 13.3 puntos porcentuales respecto del grupo de 50 a 59 años.

La dinámica en el hogar de los mexicanos de 50 años y más

El 68.0 % de quienes tienen 50 años y más está casado o vive en unión libre. La diferencia entre sexos en ese rubro es de 20.4 puntos porcentuales más para los hombres, reflejando que la viudez y la soltería afectan más a las mujeres con el paso de los años.

Entre las personas adultas mayores, la proporción de viudez alcanza un 15.4 % general, pero sube a 22.6 % entre mujeres, mientras que solo 7.3 % de los hombres está en esa condición.

Por otra parte, el 35.0 % de la población de 50 años y más cuida a menores de 12 años o a personas adultas enfermas o con discapacidad. La brecha de género es amplia: 43.8 % de las mujeres realiza tareas de cuidados, frente a 25.1 % de los hombres.

En cuanto al uso del tiempo, el 84.6 % participa en actividades de comunicación digital, como hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet.

Mirar televisión sigue siendo frecuente, aunque la proporción baja 6.1 puntos porcentuales respecto a 2012. Actividades intelectuales y recreativas como leer libros o revistas, hacer crucigramas y el mantenimiento del hogar tienen porcentajes de participación elevados, aunque presentan ligeras variaciones respecto a periodos anteriores.

Mexicanos de 50 años hablan más lenguas indígenas que inglés

Sólo 2.8 % de las personas de 50 años y más domina el inglés u otro idioma distinto al español, y 8.8 % pertenece a algún grupo de hablantes de lengua indígena. Entre los hombres, la proporción de hablantes de inglés o lenguas extranjeras es superior al triple de la observada en mujeres (4.5 % frente a 1.3 %).

El inglés ocupa la posición de cuarta lengua en México, detrás del español, náhuatl y maya yucateco. Más de 50 millones de mexicanos lo manejan en un nivel básico, lo que representa más del 40% de la población. Alrededor de 6 millones lo hablan de manera fluida, equivalente al 5% del total nacional.

En Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Tulum, el inglés funciona como segunda lengua dominante. En estos destinos turísticos, la presencia de hablantes nativos —en su mayoría estadounidenses— contribuye a su uso frecuente. No obstante, el idioma carece de reconocimiento oficial por parte del Estado mexicano.

Pese a la ausencia de un estatus legal, la enseñanza de inglés es obligatoria y constituye requisito para obtener el título universitario en la mayoría de carreras profesionales. México se ubica entre los países latinoamericanos con mayores niveles de conocimiento de este idioma.