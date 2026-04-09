México

¿Cómo son las personas mexicanas de 50 años? INEGI analiza sus hábitos y salud

Junto al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, el INEGI realizó una encuesta para evaluar la salud, envejecimiento y actividades de este grupo poblacional

Guardar
Seis adultos mexicanos sentados en una sala conversando; dos hombres tienen dispositivos de monitoreo en los brazos, junto a una mesa con fruta y una TV encendida

Los datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2024 muestran que hay 32 millones de personas de 50 años y más en el país. De esa población, 52.8 % son mujeres y 47.2 % son hombres.

El estudio, realizado por el INEGI y el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio, recoge datos demográficos entre los que se encuentran el estado civil, hábitos y actividades, hasta su fluidez en lenguas. Los datos permiten observar que la prevalencia de enfermedades crónicas, limitaciones funcionales y tareas de cuidado recaen con mayor peso en las mujeres y plantea desafíos para políticas públicas y los sistemas de salud.

Según el informe del INEGI y la Universidad de Texas, las enfermedades crónicas aumentan con la edad: hipertensión y diabetes en expansión.

El reporte indica que en ambos padecimientos existen disparidades marcadas por género y edad. La prevalencia avanza conforme se incrementan los años de vida y afecta con mayor intensidad a las mujeres. La ENASEM da seguimiento a una cohorte iniciada en 2001, lo que permite documentar la evolución de enfermedades crónicas a través del tiempo.

Imagen LWFZXGYRHNFHDBIETMJGJY7OJU

La encuesta revela que la diabetes entre quienes tenían 50 a 59 años en 2012 sube de 16.0 % a 28.1 % doce años después, marcando un crecimiento que coincide con un proceso de envejecimiento cada vez más complejo para las personas adultas mayores en México.

La hipertensión afecta a 41.5 % de las personas de 50 años y más en 2024. En las mujeres de 60 años y más, el padecimiento crece de 52.6 % en 2012 a 56.2 % en 2024, mientras que en los hombres pasó de 35.7 % a 40.6 % en el mismo periodo.

El estudio también señala que en 2024 se registra una reducción de síntomas depresivos respecto a 2012. Entre las mujeres de 50 años y más, la proporción de quienes presentan cinco o más síntomas depresivos baja de 41.2 % a 33.1 %. En los hombres del mismo rango, el descenso va de 21.5 % a 17.1 %. Sin embargo, la presencia de síntomas depresivos crece con la edad, especialmente en hombres de 80 años y más, donde la diferencia alcanza 13.3 puntos porcentuales respecto del grupo de 50 a 59 años.

La dinámica en el hogar de los mexicanos de 50 años y más

El 68.0 % de quienes tienen 50 años y más está casado o vive en unión libre. La diferencia entre sexos en ese rubro es de 20.4 puntos porcentuales más para los hombres, reflejando que la viudez y la soltería afectan más a las mujeres con el paso de los años.

Entre las personas adultas mayores, la proporción de viudez alcanza un 15.4 % general, pero sube a 22.6 % entre mujeres, mientras que solo 7.3 % de los hombres está en esa condición.

Por otra parte, el 35.0 % de la población de 50 años y más cuida a menores de 12 años o a personas adultas enfermas o con discapacidad. La brecha de género es amplia: 43.8 % de las mujeres realiza tareas de cuidados, frente a 25.1 % de los hombres.

En cuanto al uso del tiempo, el 84.6 % participa en actividades de comunicación digital, como hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet.

Mirar televisión sigue siendo frecuente, aunque la proporción baja 6.1 puntos porcentuales respecto a 2012. Actividades intelectuales y recreativas como leer libros o revistas, hacer crucigramas y el mantenimiento del hogar tienen porcentajes de participación elevados, aunque presentan ligeras variaciones respecto a periodos anteriores.

Mexicanos de 50 años hablan más lenguas indígenas que inglés

Sólo 2.8 % de las personas de 50 años y más domina el inglés u otro idioma distinto al español, y 8.8 % pertenece a algún grupo de hablantes de lengua indígena. Entre los hombres, la proporción de hablantes de inglés o lenguas extranjeras es superior al triple de la observada en mujeres (4.5 % frente a 1.3 %).

El inglés ocupa la posición de cuarta lengua en México, detrás del español, náhuatl y maya yucateco. Más de 50 millones de mexicanos lo manejan en un nivel básico, lo que representa más del 40% de la población. Alrededor de 6 millones lo hablan de manera fluida, equivalente al 5% del total nacional.

En Cancún, Ciudad de México, Puerto Vallarta y Tulum, el inglés funciona como segunda lengua dominante. En estos destinos turísticos, la presencia de hablantes nativos —en su mayoría estadounidenses— contribuye a su uso frecuente. No obstante, el idioma carece de reconocimiento oficial por parte del Estado mexicano.

Pese a la ausencia de un estatus legal, la enseñanza de inglés es obligatoria y constituye requisito para obtener el título universitario en la mayoría de carreras profesionales. México se ubica entre los países latinoamericanos con mayores niveles de conocimiento de este idioma.

Temas Relacionados

saludMéxicoINEGImexico-noticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2026: hasta este día tienes para recibir el doble depósito de abril en tu tarjeta

En total, los beneficiarios de este programa social del Gobierno de México recibirán 3 mil 800 pesos, que abarcan dos bimestres

Beca Benito Juárez 2026: hasta este día tienes para recibir el doble depósito de abril en tu tarjeta

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Es considerado un objetivo prioritario; fue asegurado tras un enfrentamiento con agentes de seguridad

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Esta será la primera acción estratégica de Roberto Velasco para fortalecer a la SRE

El nuevo canciller de México planea nuevas acciones para mejorar la secretaría que hoy encabeza

Esta será la primera acción estratégica de Roberto Velasco para fortalecer a la SRE

Cofepris apunta la posible causa de muerte de las personas que recibieron suero vitaminado

Las familias afectadas relatan el difícil camino tras buscar bienestar y enfrentarse a síntomas inesperados bajo la sombra de la investigación oficial

Cofepris apunta la posible causa de muerte de las personas que recibieron suero vitaminado

En medio de derrame de petróleo, Rocío Nahle presume la capacidad total de la Refinería Dos Bocas

El mensaje de la mandataria estatal destaca una producción que alcanza los 340 mil barriles diarios de crudo

En medio de derrame de petróleo, Rocío Nahle presume la capacidad total de la Refinería Dos Bocas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Procesan al “Menny”, segundo al mando de un grupo criminal en Sonora que habría traicionado a Los Salazar

Embajador de EEUU destaca cooperación con México por caso de Dany ZR: traficante vinculado con más de 50 muertes de migrantes

Prometieron a menor de 16 años trabajo en una tienda pero lo reclutaron y secuestraron hombres armados: así escapó

Hallaron nueva fosa clandestina en Tamaulipas, donde mataron antes a una familia entera y a una niña

Cártel Nueva Plaza: la organización criminal que creo “El 85″ tras romper con “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

Odisseo conquista EEUU y ahora apunta al Festival Sonorama en CDMX

Quién es el Mago Jaime, el integrante de En Familia con Chabelo que ahora vende en tianguis

Exatlón México: quién gana la primera supervivencia hoy 8 de abril

Habrá Listening Party del nuevo álbum de Kanye West en la CDMX: fecha, sede y todos los requisitos para asistir

Christian Nodal anuncia el lanzamiento de “Vals”: el sencillo que le tocó el corazón 

DEPORTES

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Corea del Sur inaugura el Korea Football Park en Cheonan

Isaac del Toro sufrió desgarre muscular del muslo derecho tras caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco

Equipo femenil ganan la primera medalla para México en el Mundial de Tiro con Arco Puebla 2026

México 68: pionero en la representación de mascotas dentro de los Juegos Olímpicos

Así marchan las posiciones en la Liga Mx Femenil a una jornada de terminar el torneo