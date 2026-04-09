México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su pago hoy jueves 09 de abril

El programa educativo continúa su dispersión con fechas organizadas para garantizar un cobro ágil y sin contratiempos

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La Beca Rita Cetina en 2026 apoya a estudiantes de secundaria pública en México para asegurar la continuidad educativa pese a dificultades económicas.
La Beca Rita Cetina en 2026 apoya a estudiantes de secundaria pública en México para asegurar la continuidad educativa pese a dificultades económicas.

La Beca Rita Cetina permanece en 2026 como un respaldo económico dirigido a estudiantes de secundaria pública en México. Su finalidad es clara: ayudar a que las y los jóvenes continúen sus estudios sin que la situación financiera sea un impedimento.

El apoyo se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que las familias reciban el dinero sin intermediarios. Este método facilita la administración del recurso de acuerdo con sus necesidades diarias.

Cada estudiante recibe 1,900 pesos de manera bimestral. En hogares donde hay más de un beneficiario, se suman 700 pesos adicionales por cada integrante, incrementando así el monto total destinado a la educación.

Quiénes reciben el depósito este jueves 09 de abril

El pago de la Beca Rita Cetina se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, evitando intermediarios y facilitando la administración para las familias.
El pago de la Beca Rita Cetina se deposita directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, evitando intermediarios y facilitando la administración para las familias.

El jueves 09 de abril corresponde el pago a estudiantes cuya CURP inicia con las letras H,I,J,K y L. Este esquema forma parte de una estrategia que organiza los depósitos por bloques.

La distribución escalonada permite que el proceso sea más ordenado, evitando saturaciones en sucursales y cajeros. De esta manera, se busca mejorar la experiencia de quienes acuden a retirar el apoyo.

Además, la dispersión se realiza durante varios días, lo que reduce aglomeraciones y facilita que cada beneficiario acceda al recurso sin complicaciones.

Calendario de pagos abril 2026

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

El calendario de depósitos se estructura a lo largo del mes de abril con base en la inicial de la CURP. Este sistema brinda claridad y permite a las familias planificar mejor el retiro del dinero.

Respetar la fecha asignada es fundamental para evitar contratiempos. Cada grupo tiene un día específico, lo que ayuda a mantener el orden en todo el proceso.

A continuación, el calendario oficial:

  • Miércoles 1 de abril | Letras A, B
  • Lunes 6 de abril | Letra C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Recomendaciones para cobrar sin problemas

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
Cada estudiante beneficiario recibe 1,900 pesos bimestrales, con incrementos de 700 pesos adicionales por cada integrante extra en el hogar. - (Foto: Programas para el Bienestar)

Para recibir el apoyo sin inconvenientes, es importante contar con la tarjeta activa del Banco del Bienestar y verificar que la información personal esté actualizada. También se recomienda revisar con anticipación la letra inicial de la CURP para acudir en la fecha correcta. Seguir estos pasos permite evitar filas innecesarias y asegura que el recurso llegue de manera oportuna al hogar.

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