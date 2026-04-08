México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este miércoles

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Guardar
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 5:00 horas de este miércoles.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM654

Destino: St Domingo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 00:29

Estatus: Demorado

Vuelo: AC994

Destino: Montreal

Aerolínea: Air Canada

Hora: 05:45

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Cinco formas sencillas de aprovechar el café en tu rutina de belleza

El café molido puede convertirse en un aliado útil para la piel y el cabello gracias a propiedades que ayudan a revitalizar, limpiar y mejorar la apariencia sin recurrir a productos comerciales

Cinco formas sencillas de aprovechar el café en tu rutina de belleza

Nuevo convenio FONACOT-SNDIF: ¿Quiénes podrán acceder a este crédito de bajo costo y cómo se tramita?

Una alianza buscará facilitar el acceso a financiamiento en beneficio de miles de familias mexicanas

Nuevo convenio FONACOT-SNDIF: ¿Quiénes podrán acceder a este crédito de bajo costo y cómo se tramita?

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Nueva credencial del Servicio Universal de Salud en México: para qué sirve y en qué trámites podrás usarla

El registro para la Credencial Universal de Salud iniciará en abril de 2026 con adultos mayores de 85 años

Nueva credencial del Servicio Universal de Salud en México: para qué sirve y en qué trámites podrás usarla

Estrés: el enemigo silencioso que debilita cuerpo y mente

Expertos de la UNAM advierten que identificar el estrés a tiempo es fundamental para evitar daños duraderos en el organismo

Estrés: el enemigo silencioso que debilita cuerpo y mente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

Dany ZR admite participación en accidente que dejó más de 50 migrantes muertos en 2021 por volcadura de tráiler en Chiapas

EEUU sentencia a mexicano por intentar ingresar 1.4 millones de dólares en cocaína por el puente internacional McAllen-Hidalgo

Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Vinculan a proceso a dos integrantes de “El Animal”, banda dedicada al robo de transporte de carga en la México-Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Fans mexicanas de NCT despiden a Mark Lee con camiones de apoyo tras su salida del grupo de K-pop

Alfredo Adame expone su experiencia con Alberto del Río en La Granja VIP tras detención por violencia familiar

Christian Nodal recicla frases de amor: dedica a Ángela Aguilar las mismas palabras que a Belinda

Raúl de Molina enfurece contra Christian Nodal por negarle entrevista y sugiere manipulación

De Ángela Aguilar a Juan de Dios Pantoja: famosos que han aparecido en las “Frutinovelas”

DEPORTES

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

Estos son los jugadores de Atlas que llegarán a Santos tras su inminente venta

Esposa de Alberto del Río ratifica denuncia por violencia familiar: qué pena podría enfrentar

Estas son las mejoras que 'Checo' Pérez y Cadillac presentarán para el Gran Premio de Miami

Julio César Chávez confiesa las secuelas que le dejó el boxeo: “Se me olvidan cosas”

Diablos Rojos vs Piratas de Campeche: cuánto cuestan los boletos para el Opening Day en el Estadio Alfredo Harp Helú