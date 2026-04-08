Senado busca promover cultura de autocuidado para fortalecer sistema de salud en México

Cultura del Autocuidado: Una Solución para Mejorar la Salud y Reducir los Costos Médicos en México. Foto: (iStock)

En el foro “Autocuidado y Prevención: Claves para la Calidad de Vida y Un Sistema de Salud Fuerte”, senadores, funcionarios y especialistas subrayaron la importancia de que los mexicanos adopten una cultura del autocuidado de la salud, con el fin de mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades como la diabetes, y generar ahorros significativos en los sistemas de salud pública. Este evento se llevó a cabo en el Senado de la República y reunió a diversas voces comprometidas con la salud pública y el bienestar de los ciudadanos.

El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, destacó que, según estudios internacionales, la adopción de una cultura de autocuidado en América Latina podría ahorrar hasta 7.2 millones de dólares a los sistemas de salud. Este ahorro, explicó, se lograría al prevenir enfermedades que hoy en día afectan a una gran parte de la población, lo que permitiría destinar recursos a tratamientos más complejos y emergentes.

El autocuidado, según los expertos, no solo es un beneficio personal, sino también un elemento clave para la sostenibilidad del sistema de salud pública. Reyes Carmona señaló que adoptar hábitos saludables reduce la carga en los servicios de salud, lo que a su vez facilita el redireccionamiento de recursos hacia otras áreas y patologías más graves. Además, el autocuidado contribuye a evitar la pérdida de productividad laboral, promueve la responsabilidad individual en la salud y mejora, en general, la calidad de vida de los ciudadanos.

Senadores y Especialistas Promueven el Autocuidado como Clave para Mejorar la Salud y la Economía en México. Foto: (Senado)

Por su parte, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, secretaria de la Comisión de Salud, enfatizó que ninguna política pública de salud puede tener éxito si no va acompañada de la participación activa de la población. “La ciencia pone los conocimientos, nosotros ponemos las acciones”, expresó.

Ortiz subrayó que la salud no solo se construye en los hospitales, sino desde los hogares, a través de hábitos de vida saludables. En este sentido, destacó que según la evidencia científica, hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2 y el 50% de todos los tipos de cáncer podrían prevenirse si las personas adoptaran prácticas de autocuidado.

Javier Dávila Torres, encargado de la Industria Farmacéutica y Equipo Médico en la Secretaría de Economía, apuntó que muchas enfermedades han aumentado su incidencia en México debido a ideas erróneas y a la falta de prevención. La creencia de que “de algo se ha de morir” o “darle gusto al gusto” ha prevalecido en muchos mexicanos, especialmente entre los jóvenes.

Dávila enfatizó que este pensamiento suele estar más presente en las etapas tempranas de la vida, cuando las personas son más propensas a descuidar su salud, pero es precisamente en esos años cuando se deben tomar medidas preventivas para evitar complicaciones en el futuro. “Sin salud, no tenemos nada”, advirtió.

El Autocuidado de la Salud, un Factor Crucial para Reducir Costos en el Sistema de Salud y Mejorar la Calidad de Vida. Foto: (iStock)

El director general de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche, René Fonseca Medina, también participó en el foro, proponiendo que se cuide y se atienda el sector de los lácteos, dada la importancia de estos productos para la nutrición y el bienestar de la población. Fonseca señaló que garantizar el acceso a lácteos saludables es crucial, especialmente en un contexto económico donde los precios de estos productos han aumentado debido a las imposiciones de aranceles.

Para concluir el evento, los doctores Marco Antonio Bailón Ramos y Carlos Enrique Sánchez Villa compartieron sus conocimientos sobre el autocuidado de la salud, ofreciendo recomendaciones prácticas para los asistentes.

Finalmente, el senador Emmanuel Reyes Carmona encabezó la iluminación de color rojo de la fachada del Senado de la República, en conmemoración del Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril. Durante el acto, también estuvo presente Isao Yoshimuta, director general de Yakult, como invitado especial.

Este foro subraya la importancia de adoptar hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades, reducir costos en los sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. La colaboración entre el sector público, los especialistas y la sociedad civil será clave para construir un sistema de salud más fuerte y sostenible en el país.