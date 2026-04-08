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SAPIENS MX Tabaco: la nueva plataforma del gobierno para combatir el consumo

La nueva plataforma de salud permitirá brindar al público herramientas para frenar el consumo de tabaco

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FUMAR CIGARRILLO TABACO
Woman hand holding cigarrete while inhaling the smoke

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) impulsa el acceso a información verificada y libre de conflictos de interés con la nueva plataforma digital SAPIENS MX Tabaco, que busca mejorar la vigilancia y la toma de decisiones en la lucha contra el consumo de tabaco en México.

Al centralizar indicadores relevantes para autoridades, especialistas y sociedad civil, el sistema apunta a robustecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco y responder a la urgencia de datos actualizados ante una epidemia que afecta de forma desproporcionada a grupos vulnerables.

La plataforma funciona de manera que integra diferentes funciones: monitoreo (M), advertencias (W) y simulador de políticas fiscales (R).

En el componente de monitoreo, SAPIENS MX Tabaco se apoya en indicadores actualizados para describir la evolución del tabaquismo y evaluar la aplicación de políticas de control, enfatizando la utilidad de su visualizador de interseccionalidad para identificar vulnerabilidades específicas dentro de la población. Así, proporciona una lectura detallada del problema y de la respuesta institucional.

El apartado de advertencias presenta información sobre el empaquetado y etiquetado de productos de tabaco. Incluye un archivo histórico desde la implementación de advertencias sanitarias con pictogramas en 2010, así como las campañas de prevención transmitidas en medios de comunicación.

EFE/Barbara Walton
EFE/Barbara Walton

Estas acciones, según el INSP, no solo informan sobre riesgos, sino que sirven como respuesta a los mensajes de la industria tabacalera, buscan reducir el atractivo de estos productos y aspiran a evitar que jóvenes inicien el consumo, además de estimular que las personas fumadoras abandonen el hábito.

La sección R de la plataforma recopila indicadores económicos clave: precios, recaudación fiscal y consumo, además de variables críticas para valorar el efecto de las políticas impositivas. Entre las herramientas funcionales, destaca el simulador SIMFIC MX, desarrollado para estimar los efectos de eventuales aumentos de impuestos y dotar a quienes toman decisiones de insumos para una política fiscal orientada a la salud.

<b>SAPIENS MX Tabaco prioriza adolescentes, mujeres y población de bajos recursos</b>

El INSP revela que la plataforma no solo recopila datos generales, sino que desglosa información sobre las personas más afectadas por el tabaquismo en México. Entre los grupos con mayor prevalencia identificados se encuentran las y los adolescentes, mujeres y personas con bajos niveles socioeconómicos y educativos. Este enfoque permite un seguimiento puntual y refuerza la vigilancia en segmentos históricamente desprotegidos ante el consumo de tabaco.

El sistema SAPIENS MX Tabaco se alinea con el Plan de medidas MPOWER de la Organización Mundial de la Salud. De las seis estrategias recomendadas a nivel internacional, la plataforma incorpora tres: monitoreo y vigilancia de la epidemia (M), advertencias sobre daños a la salud (W), y revisión de políticas fiscales y precios (R).

<b>Un proyecto de colaboración entre instituciones públicas y sector académico</b>

El desarrollo de SAPIENS MX Tabaco es resultado de un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Inteligencia en Salud Pública del CIEE, el Departamento de Prevención y Control de Tabaquismo del CISP y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cuenta también con respaldo de Bloomberg Philanthropies y se administra desde Vital Strategies. Esta alianza tiene el propósito de acercar evidencia científica a distintos niveles de gobierno y sociedad civil, reforzando la transparencia de los datos y el acceso público a herramientas confiables para enfrentar el consumo de tabaco.

El INSP reporta que SAPIENS MX Tabaco está disponible como espacio de consulta y difusión para personas tomadoras de decisiones, integrantes de la sociedad civil, comunidad académica, personas comunicadoras y periodistas, con el objetivo de contribuir a la mejora de la salud pública en México.

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