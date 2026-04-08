Fan de Nodal sube al escenario y se adueña de “Dime cómo quieres”, su tema de amor con Ángela Aguilar

Christian Nodal comparte el escenario con una entusiasta fanática que lo sorprendió con su actuación durante un concierto en vivo. (Captura de pantalla: TikTok)

El concierto de Christian Nodal en el Anfiteatro de Altos de Chavón en República Dominicana dejó más que música: una fanática convirtió la noche en un fenómeno viral que ya recorre redes sociales y medios de toda la región.

La protagonista es Meryangelly Rodríguez, una joven originaria de Higüey que pasó de ser parte del público a compartir escenario con el artista. Su estrategia fue directa: levantó un cartel con la frase “¿Puedo cantar contigo, Nodal?”, lo que captó la atención del sonorense.

Ante miles de asistentes, el cantante aceptó y la invitó a subir al escenario. Juntos interpretaron el tema “Dime cómo quieres”, uno de los éxitos más populares del repertorio de Nodal que canta originalmente con su esposa Ángela Aguilar. La reacción fue inmediata. El público respondió con aplausos y gritos, mientras la voz de la joven sorprendió por su potencia y seguridad.

El concierto de Christian Nodal en el Anfiteatro de Altos de Chavón en República Dominicana dejó música y un momento viral.

El momento se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Videos del dueto circularon en redes sociales, donde usuarios destacaron el talento de Rodríguez y celebraron su valentía. En cuestión de horas, su nombre comenzó a posicionarse como tendencia en República Dominicana.

Medios locales ya apuntan a que esta aparición podría marcar el inicio de una carrera artística. La respuesta del público ha sido contundente, con mensajes que resaltan el orgullo de ver a una representante de Higüey brillar en un escenario de alto nivel.

El episodio también alimentó la conversación digital en torno a Nodal, quien mantiene una fuerte presencia mediática tras su reciente etapa personal y profesional.

De un momento viral a la polémica por veto a Raúl de Molina

Mientras el furor por el concierto crece, una controversia sacude al entorno del cantante. Durante el programa El Gordo y la Flaca, el conductor Raúl de Molina expresó su molestia por no obtener entrevista con Nodal en el mismo evento.

El presentador fue contundente: el intérprete “dio entrevistas a todo el mundo menos” a su programa. La declaración abrió un debate sobre la relación entre el artista y ciertos medios.

“No lo entiendo, estos artistas lo que se creen. Después que lo he entrevistado veinte mil veces, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo, que siempre he estado de su lado”.

También lanzó una advertencia mediática: “Pero si salen estas noticias, que son las que todo el mundo está hablando, entonces, ¿qué va a hacer? ¿El Gordo y la Flaca no va a hablar de ellas?”.

En conversación con Lili Estefan, insinuó que terceros influyeron en la decisión del cantante: “Alguien le dijo: Oye, Christian Nodal, no hables con el Gordo y la Flaca más”.

Los conductores del programa "El Gordo y La Flaca", Lili Estefan y Raúl de Molina, posan para EFE durante la celebración del aniversario del programa hoy en Miami, Florida (EE. UU). EFE/Alicia Civita

El conductor incluso cuestionó cambios en el equipo del artista tras su matrimonio con Ángela Aguilar, lo que, según su percepción, afectó la relación con la prensa.

Así, mientras una fan conquista al público y se vuelve viral, el entorno de Christian Nodal enfrenta nuevas tensiones mediáticas que mantienen su nombre en el centro de la conversación.