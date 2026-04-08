México

Estados en alerta por lluvias fuertes: riesgos y recomendaciones clave para esta semana

Conocer las medidas de prevención y seguir las recomendaciones oficiales ayuda a reducir riesgos y proteger a la población ante posibles incidentes

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El SMN prevé lluvias fuertes en varios estados. (REUTERS/Henry Romero)
El SMN prevé lluvias fuertes en varios estados. (REUTERS/Henry Romero)

Durante el mes de abril, varias regiones de México han experimentado lluvias intensas en un momento del año que, por lo general, se caracteriza por menores precipitaciones.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el incremento de las precipitaciones podría provocar afectaciones directas, especialmente en aquellas zonas con infraestructuras menos preparadas para el manejo de grandes volúmenes de agua.

El tránsito en áreas urbanas y rurales también se complica, lo que genera dificultades para el desarrollo de actividades cotidianas y eleva el nivel de riesgo para los habitantes de localidades vulnerables.

Estados más afectados por las lluvias fuertes

El reporte meteorológico estima que Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca serán los más afectados durante esta semana, donde las lluvias fuertes alcanzarán acumulaciones de 50 a 75 milímetros.

En estas zonas, la probabilidad de desbordamientos de ríos, escurrimientos y encharcamientos urbanos o rurales es mayor, por lo que requieren monitoreo constante.

En un segundo grupo, se encuentran Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México y Chiapas, donde se esperan chubascos y lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros. Mientras que Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, Guerrero y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros.

En Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán, se pronostican lluvias aisladas que no superarán los 5 milímetros.

Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo, elementos que incrementan el riesgo para la población.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas eléctricas y granizo. Crédito: Cuartoscuro.

Recomendaciones ante lluvias e inundaciones

Para minimizar los efectos adversos de las lluvias intensas, las instancias de Protección Civil sugieren preparar un plan familiar y acatar las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades.

Dentro de las acciones principales destacan:

  • Mantener limpios los drenajes y coladeras del hogar, retirando basura, hojas y objetos que puedan obstruir el flujo del agua.
  • Revisar y asegurar techos, paredes y ventanas para evitar filtraciones o daños estructurales.
  • Tener listo un kit de emergencia con documentos importantes, radio, linterna, baterías, botiquín, agua potable y alimentos no perecederos.
  • Conocer los números de emergencia y la ubicación de albergues temporales más cercanos.
  • No intentar cruzar calles inundadas ni cauces de ríos, ya que la corriente podría ser peligrosa y ocultar riesgos.
  • Desconectar aparatos eléctricos en caso de inundación dentro del domicilio.
  • Evitar sacar basura durante la lluvia para prevenir obstrucciones en el drenaje.
  • Seguir los avisos y alertas de Protección Civil a nivel estatal y municipal.

Adicionalmente, se recomienda informar a familiares y vecinos sobre el plan de emergencia y estar atentos ante cualquier indicación de evacuación.

El pronóstico para Ciudad de México

En la Ciudad de México (CDMX), el 8 de abril de 2026 se espera un día caluroso, con incremento de nubosidad por la tarde. Se prevén chubascos ocasionales con actividad eléctrica, así como rachas de viento de entre 10 y 20 km/h y posible caída de granizo.

Las lluvias en la capital no rebasarán los 15 milímetros, pero pueden generar encharcamientos y complicaciones viales en distintas zonas.

El periodo más crítico para chubascos y vientos será de las 14:00 a las 19:00 horas.

Recomendaciones para la capital

Entre las recomendaciones específicas para la población capitalina están:

  • Programar actividades considerando el pronóstico vespertino de lluvias y posibles tormentas eléctricas.
  • Identificar los puntos vulnerables del barrio o delegación, especialmente bajo puentes, pasos a desnivel, avenidas principales y zonas propensas a inundaciones.
  • Mantener puertas y ventanas cerradas durante tormentas fuertes.
  • Revisar el Índice de Aire y Salud de la Secretaría del Medio Ambiente para evitar exposición a partículas en suspensión, sobre todo si llueve intensamente.
  • Permanecer atento al Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl por posibles cambios de actividad.

Recomendaciones por lluvias CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)
Recomendaciones por lluvias CDMX (@SGIRPC_CDMX/X)

La combinación de las condiciones climáticas actuales demanda vigilancia permanente y una actitud preventiva para minimizar daños a la población.

Asimismo, es fundamental que la población se mantenga informada a través de canales oficiales para que pueda actuar con prontitud frente a cualquier situación de riesgo relacionada con la temporada de lluvias.

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