México

Con fusiles y chalecos: detienen a tres hombres por ir a exceso de velocidad en Sinaloa

Los ahora capturados lanzaron artefactos ponchallantas para evadir a los agentes

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3 detenidos Sinaloa
Los sujetos capturados (SSP Sinaloa)

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a tres personas en Culiacán, Sinaloa, después de una persecución.

Los elementos del GOES realizaban recorridos de seguridad en el camino al dique La Primavera cuando detectan una camioneta blanca a exceso de velocidad. Al aproximarse, los ocupantes arrojan artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

Lo anterior generó una persecución que resultó en la detención de tres presuntos delincuentes cuyos nombres no fueron compartidos por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.

En el operativo, las autoridades incautaron armas largas y chalecos. De manera especifica fueron asegurados:

  • 1 fusil AR-15 A4, calibre 5.56 x 45 mm
  • 1 fusil AR-15, multicalibre
  • 1 fusil AK-47, calibre 7.62 x 39 mm
  • 14 cargadores calibre 5.56 x 45 mm
  • Siete cargadores calibre 7.62 x 39 mm
  • 420 cartuchos útiles 5.56 x 45 mm
  • 210 cartuchos útiles 7.62 x 39 mm
  • Tres chalecos balísticos con placas
  • Una camioneta Ford Ranger, blanca, con reporte de robo
Primer plano de las manos de un hombre esposadas con metal brillante, sosteniéndose a la altura del pecho. El fondo es oscuro y borroso con una luz circular superior.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los detenidos y lo asegurado quedan a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades señalan que estas acciones forman parte del compromiso de los gobiernos federal y estatal para salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense.

También en Culiacán agentes de seguridad hallaron un auto robado. Policías estatales patrullaban cuando reciben el reporte del robo de un vehículo Chevrolet Beat, modelo 2019, en la colonia Las Quintas. Tras desplegarse en la zona, los elementos ubican el automóvil en la colonia Obrero Campesina, donde fue abandonado poco después del atraco debido a la rápida intervención de los uniformados.

Posterior a lo anterior, la unidad fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones y su devolución a los propietarios.

Ataque contra elementos del Ejército en Escuinapa deriva en detenciones

Por su parte, el pasado 5 de abril sujetos armados atacaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa.

Cuatro detenidos tras atacar a balazos a militares en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Los uniformados realizaban trabajos de patrullaje en la cabecera municipal cuando fueron interceptados por cuatro sujetos que accionaron sus armas en contra de los uniformados. Lo anterior generó un enfrentamiento que duró algunos minutos y que resultó en la detención de los cuatro hombres.

El reporte de la SSP destacó que, además de los cuatro agresores fue incautado armamento y equipo táctico. En dicha ocasión fueron aseguradas:

  • 6 armas largas
  • 23 cargadores
  • 549 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm
  • 4 chalecos antibalas
  • 8 placas balísticas
  • 1 casco antibalas.

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