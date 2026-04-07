México

UIF congela empresa ligada al sobrino de ‘El Mayo’ Zambada por presuntos vínculos con negocio de frutas y verduras

La SCJN negó el amparo a Fresh Packing Corp y dejó firme el bloqueo de cuentas por movimientos financieros inusuales por 21 millones de dólares

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(Imagen: Fresh Packing Corporation)
(Imagen: Fresh Packing Corporation)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por una empresa y una persona física que buscaban recuperar el acceso a sus cuentas bancarias, bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2020.

Con esta resolución, el tribunal respaldó la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso de Fresh Packing Corporation, empresa dedicada al comercio al por mayor de frutas, verduras y hortalizas, vinculada a Vicente Zambada Zazueta, identificado como sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada.

Las cuentas de la empresa fueron congeladas luego de que la autoridad detectó movimientos financieros por alrededor de 21 millones de dólares considerados fuera de lo habitual. A partir de esos indicios, la firma fue incluida en la Lista de Personas Bloqueadas.

El pleno de la Corte también avaló que la UIF pueda aplicar este tipo de medidas sin necesidad de una orden de un juez ni solicitud de autoridades extranjeras, siempre que existan señales de posibles actividades ilícitas.

Limitar la capacidad del Estado

Con esta decisión, los ministros dejaron atrás criterios anteriores que obligaban a que el bloqueo de cuentas dependiera de peticiones de gobiernos o autoridades de otros países. Ahora, el tribunal consideró que ese requisito limitaba la capacidad del Estado para reaccionar ante posibles casos de lavado de dinero.

Durante la discusión, algunos ministros expresaron dudas sobre la amplitud de estas facultades, mientras que la mayoría sostuvo que el bloqueo de cuentas no equivale a una sanción penal, sino a una medida temporal para evitar el uso de recursos de origen dudoso.

El caso de Fresh Packing Corporation fue uno de los analizados por el pleno en esta sesión, en la que también se resolvieron otros asuntos similares. Con ello, la Corte confirmó la validez del congelamiento de recursos y negó el amparo solicitado para su liberación.

El sitio web de la empresa menciona a Vicente Zambada Zazueta y a Vicente Zambada Jr. como las figuras principales de la empresa. (Crédito: sitio web | Fresh Packing Corporation)
El sitio web de la empresa menciona a Vicente Zambada Zazueta y a Vicente Zambada Jr. como las figuras principales de la empresa. (Crédito: sitio web | Fresh Packing Corporation)

¿Dónde se ubica la empresa?

En un primer momento, las bodegas de carga y almacenamiento de Fresh Packing Corp estaban ubicadas en el centro de Los Ángeles. Pero posteriormente se mudaron a Maywood Ave, localizada en una zona industrial de Vernon, California.

Una de sus principales líneas comerciales opera bajo la marca “Don Vicente”, identificada por el logotipo de un hombre con bigote y sombrero sobre campos de cultivo. De acuerdo con su sitio web, la empresa distribuye productos como tomate, pepino, chile, chayote, pimiento, limón, jícama y coco.

El origen del negocio se remonta a 2009, cuando Vicente Zambada aprovechó una propuesta para comercializar mango y maíz blanco provenientes de Sinaloa en el mercado de Los Ángeles. Con el paso del tiempo, su hijo se incorporó a la operación y ambos ampliaron actividades mediante alianzas en California, Baja California, Sinaloa y Sonora.

En la estructura directiva de Fresh Packing Corp, Vicente Zambada aparece como director general, mientras que su hijo, Vicente Zambada Jr., figura como gerente.

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