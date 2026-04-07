México

Mujeres Bienestar 2026: cómo es el pase automático a la Pensión de Adultos Mayores para quienes cumplen 65 años

Las autoridades recomiendan estar atentas a los avisos de la Secretaría del Bienestar en caso de requerir actualización de datos personales

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La Pensión Mujeres Bienestar sigue con sus pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre (Secretaría del Bienestar)
El programa garantiza un apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años y permite el acceso automático a la pensión de adultos mayores al cumplir 65, sin necesidad de realizar nuevos trámites. (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar se consolida en 2026 como uno de los principales programas para respaldar la autonomía económica de mujeres entre 60 y 64 años, garantizando un pase automático a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores al cumplir 65 años. Esta medida responde a la histórica desigualdad de género y busca fortalecer la protección social femenina en una etapa clave de la vida.

El apoyo otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a cada beneficiaria, quien accede directamente al recurso a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Las autoridades recomiendan estar atentas a los avisos de la Secretaría del Bienestar en caso de requerir actualización de datos personales.
Las autoridades recomiendan estar atentas a los avisos de la Secretaría del Bienestar en caso de requerir actualización de datos personales.

La transición al cumplir 65 años resulta automática, permitiendo que las beneficiarias reciban, sin trámite adicional, el monto correspondiente a la pensión de adultos mayores, que supera los 6 mil 200 pesos bimestrales. El cambio se realiza mediante el mismo instrumento bancario, reflejándose la actualización en el sistema. Las autoridades recomiendan estar atentas a los avisos de la Secretaría del Bienestar en caso de requerir actualización de datos personales.

La puesta en marcha de la primera mujer presidenta constitucional ha representado un avance en el reconocimiento de los derechos femeninos y en la reducción de brechas estructurales. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 35,3% de las mujeres identificó el género como principal motivo de discriminación. Además, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2024 revelan que solo 46 de cada 100 mujeres en edad productiva participan activamente en el mercado laboral, frente a 76 hombres en la misma condición.

La brecha salarial y la ausencia de ingresos propios persisten como desafíos. El Gobierno de México, a través de la Pensión Mujeres Bienestar, busca compensar décadas en que las labores domésticas y de cuidado recayeron, sin reconocimiento económico, sobre mujeres. El programa también contempla bajas automáticas por defunción, inconsistencias en datos de identificación, falta de cobro en dos periodos consecutivos o duplicidad de registros.

Las autoridades recomiendan a las beneficiarias estar atentas a los avisos oficiales para mantener actualizados sus datos, aunque el pase de programa es directo y sin intermediarios.
Las autoridades recomiendan a las beneficiarias estar atentas a los avisos oficiales para mantener actualizados sus datos, aunque el pase de programa es directo y sin intermediarios.

El acceso universal y la facilidad en el tránsito entre programas refuerzan la política social orientada a la igualdad. La continuidad del apoyo económico se asegura, eliminando trámites y manteniendo la protección financiera en la vejez. La expectativa oficial es que más mujeres se sumen cada año, beneficiándose de un esquema que reconoce su contribución social y promueve su autonomía.

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal con tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

  • Tener entre 6o y 64 años de edad.
  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.
  • Residir en la República Mexicana.

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