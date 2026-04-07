Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México difundió, como es habitual cada semana, la lista de documentos necesarios y la localización de las unidades móviles destinadas al trámite de la licencia de conducir.

El objetivo de esta acción es simplificar el proceso para quienes necesitan obtener el permiso, requisito indispensable por ley para que los habitantes del Estado de México puedan circular en sus automóviles.

Ubicaciones de las unidades móviles

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención únicamente el 1 de abril de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Axapusco

Fechas : Del 7 al 9 de abril

Dirección: Calle 16 de Septiembre 10, Col. Centro, C.P. 55940 (frente a la Explanada Municipal)

Calimaya

Fechas : 10 de abril

Dirección: Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 (frente a la casa de cultura)

Capulhuac

Fechas : 7 de abril

Dirección: Plaza, Hombres Ilustres 13, Col. Centro, C.P. 52700 (frente al Palacio Municipal)

Unidades móviles en el Edomex ()X@SEMOV_Edomex

Chalco

Fechas : Del 6 al 10 de abril

Dirección: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Chimalhuacán

Fechas : Del 8 al 10 de abril

Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli

Fechas : Del 6 al 10 de abril

Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte)

Metepec

Fechas : 6 y 9 de abril

Dirección: Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140

Naucalpan

Fechas : Del 7 al 11 de abril

Dirección: Av. Benito Juárez 39, Col. Centro, C.P. 53000 (frente al Palacio Municipal)

Unidades móviles en el Edomex ()X@SEMOV_Edomex

Nezahualcóyotl

Fechas : Del 6 al 10 de abril

Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento estadio Neza 86)

Nopaltepec

Fechas : 10 y 11 de abril

Dirección: Calle Zaragoza s/n, Col. Centro, C.P. 55970 (frente al Palacio Municipal)

Documentos para solicitar la licencia de conducir en el Edomex

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Costos del permiso en el Edomex

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad (Semov) ha informado que el costo de la licencia de conducir para servicio público en cualquiera de las categorías (A, B, C, D) será de 1,366 pesos y tendrá una vigencia de un año. En el caso del permiso tipo B con duración de 2 años, el precio será de 1,888 pesos.

Tipo A | taxi Tipo B | colectivo Tipo C | servicio especializado Tipo D | servicio a la comunidad

Servicio público A, B, C, D | 1 año por 1, 366 pesos

Servicio público B | 2 años por 1,888 pesos

Por otra parte, el precio de la renovación de la licencia de conducir tipo B será de 1,888 pesos con vigencia de 2 años. Además, la tarifa para renovar cualquier otra modalidad de licencia se fijó en 1,366 pesos por un año.

Renovación

Tipo A, B, C, D | 1 año por 1,366

Tipo B | 2 años por 1,888

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.