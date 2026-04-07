México

Licencia de conducir Edomex 2026: documentos y unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

La Secretaría de Movilidad especificó las ubicaciones y los requisitos necesarios para solicitar el permiso

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Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)
Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir (X@SEMOV_Edomex)

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México difundió, como es habitual cada semana, la lista de documentos necesarios y la localización de las unidades móviles destinadas al trámite de la licencia de conducir.

El objetivo de esta acción es simplificar el proceso para quienes necesitan obtener el permiso, requisito indispensable por ley para que los habitantes del Estado de México puedan circular en sus automóviles.

Ubicaciones de las unidades móviles

Las unidades móviles que darán atención esta semana brindarán atención únicamente el 1 de abril de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Axapusco

  • Fechas: Del 7 al 9 de abril
  • Dirección: Calle 16 de Septiembre 10, Col. Centro, C.P. 55940 (frente a la Explanada Municipal)

Calimaya

  • Fechas: 10 de abril
  • Dirección: Calle Juárez Mz. 014, Col. Centro, C.P. 52200 (frente a la casa de cultura)

Capulhuac

  • Fechas: 7 de abril
  • Dirección: Plaza, Hombres Ilustres 13, Col. Centro, C.P. 52700 (frente al Palacio Municipal)
Unidades móviles en el Edomex ()X@SEMOV_Edomex
Unidades móviles en el Edomex ()X@SEMOV_Edomex

Chalco

  • Fechas: Del 6 al 10 de abril
  • Dirección: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Chimalhuacán

  • Fechas: Del 8 al 10 de abril
  • Dirección: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: Del 6 al 10 de abril
  • Dirección: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte)

Metepec

  • Fechas: 6 y 9 de abril
  • Dirección: Privada de la Besana s/n, Barrio Espíritu Santo, C.P. 52140

Naucalpan

  • Fechas: Del 7 al 11 de abril
  • Dirección: Av. Benito Juárez 39, Col. Centro, C.P. 53000 (frente al Palacio Municipal)
Unidades móviles en el Edomex ()X@SEMOV_Edomex
Unidades móviles en el Edomex ()X@SEMOV_Edomex

Nezahualcóyotl

  • Fechas: Del 6 al 10 de abril
  • Dirección: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809 (estacionamiento estadio Neza 86)

Nopaltepec

  • Fechas: 10 y 11 de abril
  • Dirección: Calle Zaragoza s/n, Col. Centro, C.P. 55970 (frente al Palacio Municipal)

Documentos para solicitar la licencia de conducir en el Edomex

El trámite exige presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF). Para la licencia tipo C, es necesario entregar el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y demostrar la aprobación del examen de conocimientos.

Además, la Secretaría de Movilidad (Semov) solicita el acta de nacimiento, la CURP, una identificación oficial con fotografía, un comprobante de domicilio y el comprobante de pago de derechos, el cual puede generarse en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

Costos del permiso en el Edomex

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad (Semov) ha informado que el costo de la licencia de conducir para servicio público en cualquiera de las categorías (A, B, C, D) será de 1,366 pesos y tendrá una vigencia de un año. En el caso del permiso tipo B con duración de 2 años, el precio será de 1,888 pesos.

  1. Tipo A | taxi
  2. Tipo B | colectivo
  3. Tipo C | servicio especializado
  4. Tipo D | servicio a la comunidad
  • Servicio público A, B, C, D | 1 año por 1, 366 pesos
  • Servicio público B | 2 años por 1,888 pesos

Por otra parte, el precio de la renovación de la licencia de conducir tipo B será de 1,888 pesos con vigencia de 2 años. Además, la tarifa para renovar cualquier otra modalidad de licencia se fijó en 1,366 pesos por un año.

Renovación

  • Tipo A, B, C, D | 1 año por 1,366
  • Tipo B | 2 años por 1,888

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

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