Las autoridades activaron alertas por eventos meteorológicos extremos en el país

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este lunes se registrarán lluvias de entre 75 y 150 milímetros en Veracruz, el norte y noreste de Oaxaca, el occidente y sur de Tabasco, y el norte y noroeste de Chiapas. (CONAGUA)

La llegada de fenómenos meteorológicos extremos derivados del frente frío número 43, a partir del lunes 6 de abril ha activado alertas por posibilidades de fuertes lluvias; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activaron los protocolos para enfrentar lluvias intensas, altas temperaturas y fuertes vientos.

Las recomendaciones preventivas para la población incluyen revisar pronósticos oficiales, seguir los avisos de Protección Civil, tomar precauciones ante lluvias y calor extremo, evitar la exposición al sol, mantenerse hidratado y buscar resguardo en zonas de frío..

Las medidas se mantienen activas en todo el país para reducir riesgos y responder de manera ágil ante emergencias, con énfasis en las áreas tradicionalmente vulnerables.

México enfrenta una semana de condiciones climáticas adversas. De acuerdo con ambos organismos, lluvias, onda de calor y vientos fuertes afectan simultáneamente distintas regiones, lo que ha impulsado la actualización de los planes operativos de emergencia y el fortalecimiento de la coordinación federal y local.

La Conagua informó que 14 nuevos planes municipales están en proceso para cubrir zonas expuestas, como Tepoztlán, Cuautla y Santiago Papasquiaro, entre otras.

Regiones en alerta por lluvias intensas y prevención de inundaciones

El Frente Frío 43, junto a una vaguada y corriente en chorro, traerá lluvias intensas y un evento de 'Norte' con vientos fuertes a México, mientras el occidente experimenta una onda de calor. (CONAGUA)

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de entre 75 y 150 milímetros en Veracruz, el norte y noreste de Oaxaca, el occidente y sur de Tabasco, y el norte y noroeste de Chiapas. Estas precipitaciones pueden presentarse con descargas eléctricas y granizo, aumentando el riesgo de inundaciones y encharcamientos urbanos.

Operativos de limpieza y desazolve de más de 83 mil metros de drenajes municipales han beneficiado a más de 77 mil personas en ciudades como Iguala, Mixquiahuala, Ajacuba, Orizatlán, Mazamitla, Juanacatlán, Juan José Ríos, Cajeme y Matamoros, detalló la Conagua. Además, se han reforzado presas y cauces principales para disminuir el impacto en zonas de alto riesgo identificadas en los Atlas Municipales de Riesgos.

Las autoridades insisten en que la población atienda los avisos oficiales y siga las indicaciones de los cuerpos de emergencia y de Protección Civil para salvaguardar vidas ante lluvias severas y posibles desbordamientos.

Cómo protegerse ante las altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la onda de calor que afecta y se expande en México para el 6 de abril de 2026, destacando estados con persistencia y nuevos inicios. (SMN)

Simultáneamente, diversas regiones del centro, sur y occidente, como Jalisco, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Morelos y Nayarit, experimentan una onda de calor asociada a un sistema anticiclónico, según ReporteMatutino2026046.pdf. La Conagua advierte que las temperaturas máximas pueden superar los 45 °C en Sinaloa, el suroeste de Chihuahua y el centro de Michoacán, mientras que entre 35 y 40 °C se esperan en entidades como Sonora, Baja California Sur, Morelos y el sur de Oaxaca.

Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado, vestir ropa clara de manga larga, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación y prestar atención especial a la niñez y adultos mayores. Estas orientaciones buscan prevenir golpes de calor, deshidratación y otros riesgos sanitarios, según destaca la Conagua.

En contraste, por la madrugada, se prevén temperaturas de hasta -10 °C en las sierras de Durango y entre -5 y 0 °C en zonas altas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Ante estas condiciones, se exhorta a la población vulnerable a resguardarse y buscar asistencia médica si lo requiere.

Recomendaciones frente a vientos, oleaje y bajas temperaturas

El SMN prevé vientos de hasta 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz y en el istmo y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 60 km/h en distintas áreas del norte y centro del país. Además, se pronostica oleaje de hasta 4 metros en el Golfo de Tehuantepec y entre 2 y 3 metros en las costas de Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz. Tabasco presentará olas de 1 a 2 metros.

En respuesta a estos riesgos, la Conagua ha fortalecido los Centros Regionales de Atención de Emergencias (CRAE’s), dotándolos de lanchas de rescate, equipos de salvamento, protección personal y capacitación especializada, con el propósito de acortar los tiempos de respuesta y mejorar la seguridad de las brigadas.

Dónde consultar actualizaciones y avisos

Para obtener información confiable, la Conagua recomienda consultar sus canales oficiales y la aplicación móvil ConaguaClima, donde es posible conocer el pronóstico por municipio y acceder a las recomendaciones actualizadas de los servicios meteorológicos y de Protección Civil.

Ambos organismos hacen énfasis en acudir solo a medios institucionales para evitar información imprecisa y en seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia ante cualquier contingencia climática.

El fortalecimiento de la coordinación operativa y de los recursos especializados busca garantizar que la atención a la ciudadanía sea cada vez más efectiva y segura frente a situaciones de emergencia climática.