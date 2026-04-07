México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 7 de abril

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Guardar
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este martes 7 de abril, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

4 líneas abiertas

1:15 horas

Sentri

14 líneas abiertas

25 minutos

ReadyLane

10 líneas abiertas

1:26 horas

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

2:24 horas

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

1 línea abierta

1:34 horas

Sentri

3 líneas abiertas

1:08 horas

ReadyLane

4 líneas abiertas

2:15 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:44 horas

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

En espera..

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesTráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitas

Más Noticias

Sheinbaum reprocha que casos de desaparecidos lleguen a la Asamblea General de la ONU: “México no está rebasado”

La mandataria expuso sus razones al rechazar señalamientos del organismo y defendió los logros de su gobierno en el tema de desapariciones

Sheinbaum reprocha que casos de desaparecidos lleguen a la Asamblea General de la ONU: “México no está rebasado”

Cuáles son los efectos de comer embutidos como salchichas y jamón en personas con presión arterial alta

La selección de embutidos adecuados resulta clave para evitar complicaciones y mantener la presión bajo control

Cuáles son los efectos de comer embutidos como salchichas y jamón en personas con presión arterial alta

Tras bloqueo de transportistas, Claudia Sheinbaum lanza mensaje: siempre hay diálogo, pero los apoyos son sin intermediarios

La presidenta asegura que las movilizaciones fueron limitadas y solo dos se mantienen esta mañana

Tras bloqueo de transportistas, Claudia Sheinbaum lanza mensaje: siempre hay diálogo, pero los apoyos son sin intermediarios

Galletitas de avena, coco y chía: snack rico en fibra, omega 3 y energía saludable

Te decimos la receta para que la prepares fácil desde casa

Galletitas de avena, coco y chía: snack rico en fibra, omega 3 y energía saludable

La policía detiene a un hombre que bajó a su hijo de un auto por la noche en Tlalpan: este fue el motivo

El menor de cinco años suplicó que no lo dejara solo en las calle Huehuetán y Dzibalchén, en la colonia Cuchilla de Padierna

La policía detiene a un hombre que bajó a su hijo de un auto por la noche en Tlalpan: este fue el motivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Investigan a 3 personas por el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán

Investigan a 3 personas por el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán

Estados Unidos destaca golpe a cárteles mexicanos con la captura de 26 líderes detenidos

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

“El 85”, fundador del CJNG enfrenta audiencia clave en Estados Unidos

Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de Kimberly Loaiza donde ayuda a su cuñado con 600 mil pesos mientras su familia pide donaciones para su madre

Difunden video de Kimberly Loaiza donde ayuda a su cuñado con 600 mil pesos mientras su familia pide donaciones para su madre

El día que Enrique Peña Nieto arruinó la gran boda que querían Anahí y Manuel Velasco: “Era un muy mediático”

Un debut, un niño en el escenario y un lleno total: así fue el debut de Joost Klein en México

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os

Juan Soler explota ante rumores de un triángulo amoroso con Paulina Mercado y Claudia Lizaldi

DEPORTES

Tigres vs Seattle Sounders: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions 2026

Tigres vs Seattle Sounders: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO los Cuartos de Final de Ida de la Concachampions 2026

Rodrigo Pacheco se enfrentará a Mackenzie McDonald en el Mexico City Open 2026

Toluca vs LA Galaxy: cuándo y dónde ver en VIVO los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup desde México

Ni Águilas ni Diablos: Cruz Azul se posiciona como el mejor equipo de la Concacaf en el 2026

Barcelona vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la UEFA Champions League desde México