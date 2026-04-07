Escenarios IMSS-Cultura 2026-2027 abre registro: cómo participar por un apoyo de hasta 300 mil pesos

Los resultados serán publicados en julio en los sitios oficiales del IMSS y Secretaría de Cultura. (IMSS)

El programa Escenarios IMSS–Cultura 2026-2027 ha lanzado su convocatoria nacional para seleccionar hasta 100 proyectos de teatro y danza que integrarán la programación de la Red de Teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El proceso, anunciado por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, contempla una inversión de 30 millones de pesos y busca fortalecer la circulación de propuestas escénicas.

Fecha límite de registro

Las postulaciones deben realizarse en línea antes del 29 de mayo a las 16 horas, según informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Los resultados serán publicados en julio en los sitios oficiales del IMSS y Secretaría de Cultura.

Escenarios IMSS–Cultura 2026-2027 seleccionará hasta 100 propuestas de creadores y agrupaciones de cualquier estado, siempre que se trate de obras ya estrenadas.

Cada proyecto aceptado recibirá un estímulo de 300 mil pesos para producir seis funciones programadas en la red: tres en el estado de residencia de los creadores y tres en recintos de la misma región, distribuidos en ocho regiones que abarcan 21 entidades.

El programa Escenarios IMSS-Cultura se expandirá en 2026, ofreciendo 100 proyectos de teatro y danza en 21 estados de México. (Gobierno de México/Secretaría de Cultura )

De acuerdo con el comunicado el circuito se organiza en ocho diferentes regiones:

Región 1: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Guerrero.

Región 2: Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Región 3: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas.

Región 4: Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima.

Región 5: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.

Región 6: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.

Región 7: Baja California y Sonora.

Región 8: Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

Según la Secretaría de Cultura, este esquema favorece la movilidad artística y permite que el talento local y nacional interactúe con públicos diversos en recintos gestionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), organismo federal dedicado a las artes escénicas.

Para la edición 2026-2027, el programa incorpora siete nuevos teatros en seis estados: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Con esta expansión, la red extiende su presencia territorial y llega a comunidades que anteriormente no formaban parte de los circuitos nacionales de artes escénicas. El circuito anterior, en 2025, logró convocar a 100.000 asistentes en 17 ciudades, con presentaciones en 25 recintos y la participación de cien grupos provenientes de 28 estados.

Requisitos para participar en la convocatoria Escenarios IMSS–Cultura 2026-2027

Para participar en la convocatoria, las agrupaciones o creadores deben ingresar al sitio oficial de Escenarios IMSS–Cultura 2026-2027, completar el formulario digital de registro, adjuntar la documentación solicitada y presentar una propuesta de obra ya estrenada, especificando el estado de residencia y el circuito regional. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de mayo a las 16 horas, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Cultura.

Expansión de la Red de Teatros del IMSS y nuevos espacios

Con la integración de siete nuevos teatros, la Red de Teatros del IMSS, sistema nacional de espacios escénicos públicos, amplía su programación 21 estados, extendiendo su oferta cultural. Las propuestas seleccionadas serán difundidas en julio en las plataformas institucionales, asegurando transparencia y visibilidad para los participantes.

La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza subrayó el carácter colaborativo de Escenarios IMSS–Cultura 2026-2027 como política institucional, abriendo más espacios para el teatro y la danza en el país.

Claudia Curiel de Icaza (Conferencia Mañanera/Especial)

El registro digital para la convocatoria está disponible exclusivamente en la página oficial de Escenarios IMSS–Cultura 2026-2027, y la edición 2026-2027 se desarrolla bajo la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).