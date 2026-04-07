Embajada de México en Irán emite las siguientes recomendaciones a connacionales

La Embajada de México en Irán emite recomendaciones de seguridad ante el riesgo de escalada del conflicto bélico en el país. (Foto: SRE)

La Embajada de México en Irán emitió este 7 de abril una serie de recomendaciones de seguridad para ciudadanos mexicanos ante el riesgo de escalada en el conflicto bélico en el país,

Según lo comunicado en su cuenta oficial de X, la representación diplomática mexicana pidió a quienes se encuentren en territorio iraní mantener la calma y permanecer en las áreas más protegidas de sus viviendas, evitando zonas próximas a ventanas y paredes exteriores.

La embajada también solicitó a la comunidad mexicana abstenerse de tomar fotografías o grabar en zonas impactadas, en referencia a la prohibición de registrar imágenes en lugares afectados por incidentes relacionados con el conflicto.

La representación diplomática aconseja no tomar fotografías ni grabar en áreas afectadas por incidentes relacionados con el conflicto. REUTERS

El mensaje advierte evitar la proximidad a instalaciones militares, cuarteles y centros de energía. Además, recomienda conformar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, mascarillas, medicamentos de uso habitual y material de curación.

Como instrucción adicional, la Embajada de México en Irán sugirió a los ciudadanos la consulta exclusiva de fuentes oficiales para informarse, así como evitar la difusión de rumores no verificados que puedan multiplicar la alarma pública.

Para situaciones de emergencia, se aconsejó liberar las líneas de comunicación y, en caso de saturación, utilizar únicamente mensajes SMS. Ante cualquier urgencia, el comunicado publicó los números de contacto directo con servicios locales: 112 para la Media Luna Roja, 125 para bomberos, 115 para ambulancias y 110 para la policía.

Trump informa de un posible ataque devastador a Irán

Donald Trump anuncia que el régimen iraní podría llegar a su fin tras 47 años de poder según declaraciones oficiales. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que este martes podría marcar el cierre definitivo de 47 años de dominio en Irán bajo lo que calificó como un ciclo de extorsión, corrupción y muerte.

La afirmación, publicada en la red social Truth Social y reiterada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, aparece en un contexto de intensificación del conflicto y despliegue militar estadounidense en la región, una situación que, según Trump, podría transformar el escenario político no solo en Irán sino en todo Medio Oriente.

Este 7 de abril, Trump alertó: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, anticipando consecuencias que podrían ser irreversibles para la estructura estatal iraní y sus implicancias regionales, según informó Reuters.

El presidente de Estados Unidos señaló también la posibilidad de un desenlace violento: “No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?”, dijo Trump en Truth Social.

Ataques este 7 de abril a la infraestructura de Irán

Una serie de ataques militares afectó puentes y autopistas clave en Irán, causando al menos dos muertos y graves daños estructurales. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La referencia directa a un “cambio total y completo de régimen” coincide con una ofensiva coordinada que, en la madrugada de este 7 de abril, golpeó infraestructuras estratégicas en Irán.

En el centro del país, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, provocó la muerte de dos personas y dejó tres heridos, según confirmó Akbar Salehi, funcionario de seguridad provincial, a la agencia IRNA. De manera casi simultánea, otro impacto destruyó un puente de vital importancia en el oeste de Qom, obstaculizando la principal vía de comunicación hacia Teherán, tal como señaló el vicegobernador Morteza Heydari a la televisión estatal.

Por su parte, en el norte un ataque aéreo forzó el cierre de la autopista que conecta Tabriz con la capital, siendo bloqueada a unos 90 kilómetros de la ciudad por la destrucción de un puente elevado, según la oficina de gestión de crisis de Azerbaiyán Oriental informada por IRNA.