México

Embajada de México en Irán emite las siguientes recomendaciones a connacionales

La sugerencia incluye la provisión de suministros esenciales y objetos de uso personal

Guardar
La Embajada de México en Irán emite recomendaciones de seguridad ante el riesgo de escalada del conflicto bélico en el país. (Foto: SRE)
La Embajada de México en Irán emite recomendaciones de seguridad ante el riesgo de escalada del conflicto bélico en el país. (Foto: SRE)

La Embajada de México en Irán emitió este 7 de abril una serie de recomendaciones de seguridad para ciudadanos mexicanos ante el riesgo de escalada en el conflicto bélico en el país,

Según lo comunicado en su cuenta oficial de X, la representación diplomática mexicana pidió a quienes se encuentren en territorio iraní mantener la calma y permanecer en las áreas más protegidas de sus viviendas, evitando zonas próximas a ventanas y paredes exteriores.

La embajada también solicitó a la comunidad mexicana abstenerse de tomar fotografías o grabar en zonas impactadas, en referencia a la prohibición de registrar imágenes en lugares afectados por incidentes relacionados con el conflicto.

La representación diplomática aconseja no tomar fotografías ni grabar en áreas afectadas por incidentes relacionados con el conflicto. REUTERS
La representación diplomática aconseja no tomar fotografías ni grabar en áreas afectadas por incidentes relacionados con el conflicto. REUTERS

El mensaje advierte evitar la proximidad a instalaciones militares, cuarteles y centros de energía. Además, recomienda conformar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, linterna, mascarillas, medicamentos de uso habitual y material de curación.

Como instrucción adicional, la Embajada de México en Irán sugirió a los ciudadanos la consulta exclusiva de fuentes oficiales para informarse, así como evitar la difusión de rumores no verificados que puedan multiplicar la alarma pública.

Para situaciones de emergencia, se aconsejó liberar las líneas de comunicación y, en caso de saturación, utilizar únicamente mensajes SMS. Ante cualquier urgencia, el comunicado publicó los números de contacto directo con servicios locales: 112 para la Media Luna Roja, 125 para bomberos, 115 para ambulancias y 110 para la policía.

Trump informa de un posible ataque devastador a Irán

Donald Trump anuncia que el régimen iraní podría llegar a su fin tras 47 años de poder según declaraciones oficiales. REUTERS/Evan Vucci
Donald Trump anuncia que el régimen iraní podría llegar a su fin tras 47 años de poder según declaraciones oficiales. REUTERS/Evan Vucci

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que este martes podría marcar el cierre definitivo de 47 años de dominio en Irán bajo lo que calificó como un ciclo de extorsión, corrupción y muerte.

La afirmación, publicada en la red social Truth Social y reiterada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, aparece en un contexto de intensificación del conflicto y despliegue militar estadounidense en la región, una situación que, según Trump, podría transformar el escenario político no solo en Irán sino en todo Medio Oriente.

Este 7 de abril, Trump alertó: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, anticipando consecuencias que podrían ser irreversibles para la estructura estatal iraní y sus implicancias regionales, según informó Reuters.

El presidente de Estados Unidos señaló también la posibilidad de un desenlace violento: “No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿quién sabe?”, dijo Trump en Truth Social.

Ataques este 7 de abril a la infraestructura de Irán

Una serie de ataques militares afectó puentes y autopistas clave en Irán, causando al menos dos muertos y graves daños estructurales. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Una serie de ataques militares afectó puentes y autopistas clave en Irán, causando al menos dos muertos y graves daños estructurales. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La referencia directa a un cambio total y completo de régimen” coincide con una ofensiva coordinada que, en la madrugada de este 7 de abril, golpeó infraestructuras estratégicas en Irán.

En el centro del país, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, provocó la muerte de dos personas y dejó tres heridos, según confirmó Akbar Salehi, funcionario de seguridad provincial, a la agencia IRNA. De manera casi simultánea, otro impacto destruyó un puente de vital importancia en el oeste de Qom, obstaculizando la principal vía de comunicación hacia Teherán, tal como señaló el vicegobernador Morteza Heydari a la televisión estatal.

Por su parte, en el norte un ataque aéreo forzó el cierre de la autopista que conecta Tabriz con la capital, siendo bloqueada a unos 90 kilómetros de la ciudad por la destrucción de un puente elevado, según la oficina de gestión de crisis de Azerbaiyán Oriental informada por IRNA.

Temas Relacionados

IránMedio OrienteSREEmbajadamexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: retraso en el servicio del Metro y Metrobús por fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de abril: retraso en el servicio del Metro y Metrobús por fuertes lluvias

EN VIVO| Clima CDMX y resto de México hoy 7 de abril: presencia de fuertes lluvias en la Ciudad de México

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO| Clima CDMX y resto de México hoy 7 de abril: presencia de fuertes lluvias en la Ciudad de México

Ignacio Mier encamina ratificación de Roberto Velasco en la SRE y adelanta agenda legislativa del Senado

El canciller designado comparecerá ante el Senado antes de su votación en el pleno, en medio de definiciones sobre la política exterior de México

Ignacio Mier encamina ratificación de Roberto Velasco en la SRE y adelanta agenda legislativa del Senado

¿No te alcanza solo? Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos

Si como trabajador el crédito hipotecario no es suficiente para cubrir el monto de la casa que se desea, ahora pueden buscar alternativas para unirse con familiares o amistades en búsqueda de un mayor financiamiento

¿No te alcanza solo? Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Para el “cártel de de las cuatro letras” se encargaba de reunir información de enemigos

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Cuál era el papel de “El 85” en el Cártel del Milenio antes de fundar el CJNG

Defensa envía 500 elementos para reforzar la seguridad en tres municipios de Chihuahua

Procesan a “El Nicho”, líder de Los Alemanes que asesinó a un policía judicial y lesionó a otro en San Luis Potosí

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

ENTRETENIMIENTO

El Malilla desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

El Malilla desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

AC/DC en CDMX: horarios, canciones y todo lo que debes saber de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Esposa de Alberto “N”, alias “El Patrón”, pidió ayuda 1 mes antes de agresión doméstica, revela Flor Rubio

“Me das asco como persona”: hermana de Kimberly Loaiza llama manipulador a Juan de Dios Pantoja, así comenzó el escándalo familiar

DEPORTES

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona

Alexis Vega lanza su propia marca de ropa urbana en todo México