Dólar hoy en México: cotización de cierre del 7 de abril

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,69 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,43% con respecto al dato de la sesión previa, cuando cotizó a 17,77 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 1,38%, de modo que en términos interanuales acumula aún una bajada del 9,69%.

En relación a fechas previas, encadenó dos jornadas sucesivas en descenso. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presentó un comportamiento inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este momento.