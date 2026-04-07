México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes cobran hoy martes 07 de abril

El apoyo económico continúa con un calendario de pagos que prioriza la seguridad y organización de los estudiantes

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La Beca Rita Cetina en 2026 representa un apoyo estratégico para estudiantes de secundaria pública en México frente a desafíos económicos.
La Beca Rita Cetina en 2026 representa un apoyo estratégico para estudiantes de secundaria pública en México frente a desafíos económicos.

La Beca Rita Cetina se mantiene en 2026 como un apoyo dirigido a estudiantes de secundarias públicas en México. Su propósito es contribuir a que las y los adolescentes continúen sus estudios sin que las dificultades económicas sean un obstáculo.

El recurso económico se entrega mediante una tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite que el depósito llegue de forma directa. Este mecanismo facilita que cada familia administre el dinero según sus necesidades cotidianas.

El monto establecido es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante. En hogares con más de un beneficiario, se agregan 700 pesos adicionales por cada integrante, lo que incrementa el apoyo total recibido.

Quiénes reciben el depósito este 7 de abril

El depósito de la Beca Rita Cetina se entrega directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar para garantizar acceso seguro y ágil.
El depósito de la Beca Rita Cetina se entrega directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar para garantizar acceso seguro y ágil.

El martes 7 de abril de 2026 corresponde el pago a estudiantes cuya CURP inicia con las letras D, E y F. Esta distribución forma parte de un esquema organizado para evitar saturaciones en sucursales.

El sistema escalonado asigna fechas específicas según la inicial de la CURP. De esta manera, el proceso se realiza de forma ordenada y permite una mejor atención a los beneficiarios.

La dispersión se extiende durante varios días del mes, lo que facilita el acceso al recurso sin concentraciones masivas y mejora la experiencia de cobro en todo el país.

Calendario de pagos abril 2026

Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.
Calendario pago de abril de la Beca Rita Cetina 2026. Foto: X/@Julio_LeonT.

La programación de depósitos se distribuye a lo largo de abril con base en la letra inicial de la CURP. Este orden busca eficiencia y claridad para las familias beneficiarias.

Cada fecha corresponde a un grupo específico, por lo que es importante respetar el día asignado para evitar contratiempos al momento de acudir a retirar el dinero.

A continuación, el calendario oficial:

  • Miércoles 1 de abril | Letras A, B
  • Lunes 6 de abril | Letra C
  • Martes 7 de abril | Letras D, E, F
  • Miércoles 8 de abril | Letra G
  • Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L
  • Viernes 10 de abril | Letra M
  • Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Martes 15 de abril | Letra S
  • Jueves 16 de abril | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Recomendaciones para recibir el apoyo

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
El calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para abril 2026 organiza las fechas según la letra inicial de la CURP de los beneficiarios. - (Foto: Programas para el Bienestar)

Para acceder al pago sin inconvenientes, es necesario contar con la tarjeta activa del Banco del Bienestar. También se recomienda verificar que los datos personales estén actualizados en el sistema correspondiente.

Consultar previamente la letra inicial de la CURP permite acudir en la fecha correcta. Este paso es clave para evitar filas innecesarias o intentos fallidos de retiro.

Cumplir con estas indicaciones facilita el acceso oportuno al recurso y asegura que el apoyo cumpla su función dentro del entorno familiar y educativo.

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