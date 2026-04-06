“No hay crisis ambiental más peligrosa que un gobierno que miente”, PAN sobre el derrame de petróleo

El PAN afirma que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México genera una crisis ambiental y social que afecta a comunidades pesqueras y turísticas. (AP Foto/Felix Marquez)

El Partido Acción Nacional (PAN) reclamó este 5 de abril que, pese a las reiteradas alertas de impacto ambiental y social tras el reciente derrame de petróleo en el Golfo de México, el gobierno federal mexicano y las administraciones estatales han mostrado una incapacidad de respuesta sostenida, lo que agrava el daño a las comunidades dependientes de la pesca y el turismo en los cuatro estados costeros del país.

Las afectaciones del derrame se agudizan en un periodo considerado crítico por coincidir con el inicio de la anidación de tortugas marinas y la temporada vacacional de Semana Santa, contexto que, según Acción Nacional, convierte la crisis ambiental en una emergencia social creciente.

El comunicado, difundido por el PAN en sus redes sociales, demanda acciones inmediatas que incluyan la declaratoria de emergencia ambiental y compensaciones efectivas para los afectados.

Aunque el derrame lleva varias semanas sin resolverse, el PAN denuncia que los gobiernos estatales y federales insisten en minimizar la magnitud del desastre y alimentan narrativas de “playas limpias”.

PAN señala al gobierno por minimizar a las organizaciones que denuncian daño ambiental

El gobierno federal y las administraciones estatales son señalados por su incapacidad de respuesta ante el desastre ambiental. (Cuartoscuro)

Acción Nacional afirma que organismos como PEMEX, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) mantienen una postura alineada con la estrategia oficial de negar la gravedad, incluso cuando varias organizaciones no gubernamentales han mostrado pruebas documentadas de los daños persistentes.

El PAN sostiene que las contradicciones del gobierno central y las permanentes descalificaciones contra críticos e investigadores profundizan la desconfianza social y científica entorno a la gestión de la emergencia.

Puntualizó el PAN que el impacto del desastre se refleja de forma directa en miles de familias cuya única fuente de sustento proviene del mar. Las transferencias económicas anunciadas, argumenta el partido, “no cubren ni siquiera una semana del ingreso perdido” por la parálisis de actividades pesqueras y turísticas provocada por la contaminación.

En un extracto subrayado de su posicionamiento, el partido advierte: “Este no es solamente un derrame, es la prueba clara de que no hay crisis ambiental más peligrosa que un gobierno que miente.”

Antecedentes de derrames de petróleo en la zona

Eventos de contaminación por hidrocarburos en la región se repiten desde 2021 sin protocolos efectivos de prevención o mitigación. Crédito: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

La crisis ocurre en un contexto marcado por antecedentes de incidentes similares: según el partido, eventos de contaminación por hidrocarburos se han registrado de forma continua desde al menos 2021, sin que las autoridades hayan diseñado ni implementado protocolos efectivos de mitigación o prevención.

El comunicado cita entre los antecedentes el reciente incidente en la Refinería Dos Bocas, como ejemplo de los riesgos ambientales recurrentes en la región, ampliando el señalamiento hacia una gestión insuficiente y una aparente omisión de inversiones estructurales en prevención ambiental.

Acción Nacional subraya que, más allá de la coyuntura actual, la raíz del problema está en la falta de transparencia, preparación y capacidad de respuesta desde la esfera federal y estatal.

Exigen que se impulsen sanciones para los responsables del derrame, se atienda con urgencia a las comunidades afectadas y se emita una declaratoria formal de emergencia ambiental en las zonas impactadas, insistiendo en la gravedad del momento debido al ciclo biológico de las tortugas marinas y la alta demanda turística de la temporada.