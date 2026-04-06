Dólar hoy en México: “Súper peso” continúa ganando terreno y cotiza al alza este lunes 6 de abril

Imagen de archivo. Un peso mexicano y un billete de dólar estadounidense se ven en esta ilustración fotográfica, 3 de noviembre de 2016. REUTERS/Edgard Garrido

El sesgo bajista del tipo de cambio USD/MXN en la jornada responde al incremento en el atractivo de las divisas emergentes, impulsado por la expectativa de un posible alto al fuego en el conflicto geopolítico de Medio Oriente.

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,77 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,6% si se compara con los 17,88 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

La inversión fija bruta en México experimentó en enero una caída mensual de 1,1%. Dentro del informe, el rubro de construcción disminuyó 0,8%, con un descenso de 2,2% en la residencial, y el gasto destinado a maquinaria y equipo se redujo 1,1%. Estos resultados refuerzan la percepción de escaso dinamismo en las actividades secundarias al inicio del año.

El dólar, medido por el índice DXY, retrocede hasta 99,79 puntos, su menor nivel semanal, ante el impacto de la especulación en los mercados por la posibilidad de una tregua de 45 días, considerada como un posible primer paso hacia la resolución del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con un reporte de Axios, los países del Golfo Pérsico, bajo el liderazgo de Pakistán, buscan evitar un ataque de Estados Unidos contra las instalaciones energéticas de Irán ante la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump la semana pasada.

El reciente informe de las nóminas no agrícolas, divulgado el viernes pasado, mostró estabilidad en el mercado laboral de Estados Unidos durante marzo. Ahora, la atención de los inversores se traslada al reporte de inflación al consumidor previsto para esta semana. En este contexto, el choque geopolítico podría llevar a los miembros del FOMC a enfocarse en la estabilidad de los precios a corto y mediano plazo.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 1,91%, por lo que en el último año todavía mantiene un descenso del 9,65%.

Si confrontamos el dato con días previos, puso el fin a dos sesiones de tendencia positiva. La cifra de la volatilidad es inferior a la cifra lograda para el último año (8,81%), de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en estas fechas.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

(REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.