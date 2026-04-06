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Belinda reacciona al ver fotos “suyas” con pistolas y fajos de dinero hechas con IA: “Me sacan de buchona matona”

La cantante y actriz se volvió tendencia en redes sociales tras reaccionar a una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial

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Belinda reacciona al ver fotos “suyas” con pistolas y fajos de dinero hechas con IA: “Me sacan de buchona matona” (IA)
Belinda reacciona al ver fotos “suyas” con pistolas y fajos de dinero hechas con IA: “Me sacan de buchona matona” (IA)

La cantante y actriz Belinda se volvió tendencia en redes sociales tras reaccionar a una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece portando armas y fajos de dinero, adoptando una estética de “buchona matona”.

Las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas como Instagram y X, suscitaron comentarios divididos entre usuarios y pusieron en el centro del debate el uso de nuevas tecnologías para modificar la imagen de figuras públicas.

El fenómeno viral de las imágenes con inteligencia artificial

Durante su reciente estadía en MéxicoBelinda se encontró con una inesperada ola de imágenes en las que la inteligencia artificial (IA) la retrata con elementos asociados al lujo y la ostentación. En varias de estas fotos, la artista aparece sentada, rodeada de fajos de billetes, luciendo accesorios llamativos y posando con armas de fuego.

Una de las escenas la muestra en un baño elegante, vistiendo ropa casual y portando un arma.

Las imágenes generaron reacciones inmediatas. Usuarios en redes sociales compartieron los montajes con mensajes humorísticos y también con críticas sobre el uso de la IA para crear representaciones que no corresponden a la realidad de la cantante.

La cantante y actriz Belinda se volvió tendencia en redes sociales tras reaccionar a una serie de imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece portando armas y fajos de dinero, adoptando una estética de “buchona matona”

La reacción de Belinda: humor y distancia

Belinda optó por abordar la situación con humor. En sus historias de Instagram, la propia artista compartió algunas de las imágenes y expresó su sorpresa ante las creaciones digitales.

Díganme nada más que parezco yo… me sacan como de buchona matona. Mira cuántos billetes me ponen, ¿por qué hacen esto?”, comentó la cantante, según reportó Milenio.

La artista, nacida en España y nacionalizada mexicana, ironizó sobre el estilo con el que la representó la IA y mostró apertura al fenómeno viral, aunque remarcó la distancia entre esas imágenes y su vida real. “Me da risa cómo me imaginan, pero nunca me he visto así en la vida”, dijo en tono relajado ante sus seguidores.

Proyectos recientes y presencia en México de Belinda

La viralización de las imágenes coincidió con la visita de Belinda a la Ciudad de México, donde avanzó en nuevos proyectos laborales. La artista grabó una canción con Los Ángeles Azules dedicada al Mundial de Futbol 2026 y retomó las grabaciones de la serie Carlota en España.

Durante su estancia en la capital mexicana, Belinda también fue captada recorriendo un tianguis, lo que atrajo la atención de los usuarios por la naturalidad con la que convivió con comerciantes y fanáticos.

Videos difundidos en plataformas digitales la muestran comiendo mango en vaso, revisando ropa y accesorios, y accediendo a tomarse fotografías con quienes la reconocían. Esta cercanía generó comentarios positivos, en contraste con las imágenes creadas por IA.

Primer plano de Belinda con cabello castaño ondulado y raya al medio, ojos verdes, labios con brillo rosa y realizando un signo de paz con la mano derecha
La artista Belinda, conocida por sus éxitos musicales y actorales, incursiona ahora en la producción, revelando sorpresas para 2026 durante su estancia en la Ciudad de México. (Instagram: @belindapop)

Reacciones y comentarios en redes sociales

El fenómeno no pasó desapercibido para los seguidores de Belinda y para usuarios ajenos a su base de fans. En redes sociales, la discusión giró en torno a los límites del entretenimiento y la ética en el uso de la inteligencia artificial aplicada a imágenes de personas reales.

Algunos usuarios señalaron la capacidad de la tecnología para generar material viral, mientras que otros advirtieron sobre la necesidad de regular el uso de IA en la representación de figuras públicas.

Entre los comentarios destacados, varios usuarios celebraron la respuesta de Belinda y su disposición a reírse del fenómeno. Otros, en cambio, cuestionaron el impacto de la viralización de imágenes fabricadas y la facilidad con la que pueden influir en la percepción social.

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