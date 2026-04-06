A qué hora ver el sobrevuelo lunar de Artemis II desde México

En la imagen, proporcionada por la Agencia Espacial Canadiense, el astronauta de Artemis II Jeremy Hansen, de origen canadiense, se conecta en vivo desde la nave espacial Orion y habla con medios canadienses junto con los astronautas Victor Glover, izquierda, y Reid Wiseman, el sábado 4 de abril de 2026. (Agencia Espacial Canadiense vía AP)

Las imágenes de la cápsula Orion acercándose a la Luna marcan un momento inédito para la exploración espacial. Por primera vez en más de cincuenta años, una misión tripulada realiza un sobrevuelo lunar con tecnología de nueva generación y transmisión en tiempo real para todo el mundo.

La misión Artemis II, lanzada el 1 de abril, está a punto de cumplir con su maniobra crítica: el paso más cercano sobre la superficie lunar. El evento tendrá lugar este lunes 6 de abril, permitiendo que espectadores en México accedan a la cobertura desde la comodidad de sus hogares.

Una impresionante fotografía de la Luna, mostrando su superficie detallada, fue capturada como parte de la misión Artemis II. (@nasa)

Quienes deseen seguir el sobrevuelo lunar podrán hacerlo a través de varias plataformas digitales. La NASA, en un esfuerzo por abrir el acceso a la información, ofrecerá cobertura detallada y gratuita, a la vez que se suma una transmisión especial en Netflix.

Horarios y plataformas para seguir Artemis II en México

7:45 a. m. : Inicio de la transmisión (en inglés) del llenado de combustible del cohete SLS, con imágenes exclusivas y comentarios en directo.

12:40 p. m. : Comienza la cobertura en NASA+ (en inglés) del despegue, que se prolonga hasta el despliegue de los paneles solares.

4:45 p. m. : Comienza la transmisión en español en el canal de YouTube en español de la NASA y en NASA+ . Esta cobertura continúa hasta quince minutos después del despegue.

Aproximadamente dos horas y media tras el lanzamiento, la NASA realizará una rueda de prensa con detalles sobre el encendido de la etapa superior del cohete y la inserción en órbita.

NASA astronaut and Artemis II mission specialist Christina Koch peers out of one of the Orion spacecraft's main cabin windows, looking back at Earth, as the crew travels towards the Moon April 2, 2024. NASA/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

La transmisión en vivo será accesible para todo público, permitiendo que millones de personas en México y el mundo presencien en directo el avance de la cápsula Orion.

Opciones para ver el sobrevuelo lunar en vivo

NASA+ : Plataforma de streaming gratuita con señal técnica y sin interrupciones.

YouTube (NASA Official) : Ofrece chat en vivo y simulaciones 3D del trayecto de Orion.

Netflix: Presentará la transmisión especial “Artemis: El Regreso”, con imágenes de ultra alta definición tomadas desde el exterior de la cápsula.

El acceso multiplataforma garantiza que cualquier persona interesada pueda seguir la misión sin restricciones, con opciones tanto en inglés como en español.

Relevancia del sobrevuelo lunar de Artemis II

A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no tiene como objetivo aterrizar en la Luna. La cápsula realizará una trayectoria de “retorno libre”, aprovechando la gravedad lunar para regresar a la Tierra y validar los sistemas de soporte vital.

Este vuelo de prueba es el último paso antes de que la misión Artemis III busque llevar a una mujer y a un hombre al Polo Sur lunar, en una región donde se ha detectado la presencia de hielo de agua.

Durante el sobrevuelo, la cápsula Orion pasará a poco más de 7.500 kilómetros de la superficie lunar, lo que permitirá a los espectadores observar imágenes inéditas y escuchar comentarios en tiempo real de la tripulación y el centro de control en Houston.

La misión Artemis II representa un puente entre el pasado del programa Apolo y el futuro de la exploración lunar. México, gracias a la transmisión abierta, será testigo directo del avance de la humanidad hacia una nueva etapa en la conquista del espacio.