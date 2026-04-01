Ni valeriana ni melatonina: el suplemento ideal que combate el estrés de manera natural

La integración de este suplemento podría mejorar el enfoque y la calidad del sueño si se usa de forma responsable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La L-teanina, un aminoácido presente de forma natural en las hojas del té verde, ha despertado interés en el ámbito de la salud por sus posibles efectos positivos sobre el bienestar mental y físico.

Diversos estudios han explorado su capacidad para promover la relajación, mejorar la concentración y favorecer la calidad del sueño, sin provocar somnolencia ni dependencia.

El creciente uso de suplementos de L-teanina plantea preguntas sobre sus beneficios reales y la manera más adecuada de incorporarla en la rutina diaria.

La L-teanina, aminoácido presente en el té verde, destaca por sus posibles beneficios sobre el bienestar mental y físico. (Adobe Stock)

Cuáles son los beneficios para la salud de los suplementos de l-teanina

La L-teanina es un aminoácido que se encuentra de forma natural en las hojas del té verde.

De acuerdo con información de un estudio publciado en la revista científica Health Equity, su uso como suplemento se ha popularizado por sus posibles efectos sobre el bienestar mental y algunos aspectos de la salud.

En este sentido, entre sus beneficios más destacados se encuentran los siguientes:

Reducción del estrés y la ansiedad: La L-teanina se asocia con una sensación de relajación sin producir somnolencia, ayudando a disminuir la percepción de estrés y ansiedad leve.

Mejora de la concentración y el enfoque: Puede favorecer un estado de alerta relajada, facilitando la atención y el rendimiento cognitivo, especialmente cuando se combina con cafeína.

Mejor calidad del sueño: Algunas investigaciones sugieren que la L-teanina contribuye a mejorar la calidad del sueño, facilitando un descanso más profundo y reparador.

Reducción de la presión arterial: En personas sometidas a situaciones de estrés, la L-teanina puede ayudar a evitar aumentos bruscos de la presión arterial.

Efectos antioxidantes: La L-teanina presenta propiedades antioxidantes que pueden contribuir a la protección celular frente al daño oxidativo.

La L-teanina puede ayudar a reducir la presión arterial en situaciones de estrés, según datos científicos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir l-teanina de manera saludable

Para consumir L-teanina de manera saludable, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Dosis habitual: Las dosis empleadas en estudios clínicos suelen oscilar entre 100 y 400 mg al día. La dosis segura y efectiva puede variar según el objetivo (reducción del estrés, mejora del sueño o concentración).

Vía de consumo: La L-teanina se encuentra en cápsulas, tabletas y polvo como suplemento. También está presente de forma natural en el té verde, aunque en menor concentración.

Momento de ingesta: Puede tomarse sola o junto con alimentos. Para mejorar la concentración, suele combinarse con cafeína; para favorecer el sueño, se recomienda ingerirla una a dos horas antes de acostarse.

Evita exceder la dosis recomendada: No se han documentado efectos tóxicos graves en humanos, pero no existen datos suficientes sobre el uso prolongado de dosis elevadas.

Consulta médica: Antes de iniciar cualquier suplemento, consulta con un profesional de la salud, especialmente si tienes condiciones médicas, tomas medicamentos o estás embarazada o en periodo de lactancia.

No sustituye tratamientos médicos: La L-teanina no reemplaza medicamentos ni terapias indicadas por un médico.

El consumo responsable y bajo supervisión profesional ayuda a aprovechar los posibles beneficios de la L-teanina minimizando riesgos para la salud.