Más de 7 mil 500 pesos al mes sin experiencia: las 3 claves para que tu registro en Jóvenes Construyendo el Futuro sea exitoso este miércoles

Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá su registro este miércoles (Gobierno de México)

El registro para Jóvenes Construyendo el Futuro, programa del Gobierno de México dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, estará disponible el miércoles 1 de abril de 2026.

Los inscritos recibirán una beca mensual de $7.500 y acceso a seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mientras dura la capacitación.

El beneficio incluye la oportunidad de adquirir experiencia laboral en empresas, talleres, instituciones públicas u organizaciones sociales, lo que facilita la inserción al mercado laboral.

El programa también brinda protección sanitaria para los aprendices mediante su afiliación al IMSS durante el periodo de capacitación, lo que permite acceder a servicios de salud y atención médica por accidentes, enfermedades y maternidad.

El pago de esta ayuda se hace el 28 de cada mes.

Registrate sin contratiempos siguiendo estos 3 consejos

Jóvenes Construyendo el Futuro capacita a aspirantes para el mundo laboral.

Prepara tu documentación (recuerda que tienes el tiempo contado, por lo que ya es tiempo de que tengas a la mano los pdfs que necesitas):

Identificación oficial vigente.

CURP

Comprobante de domicilio (luz, agua, predial o teléfono) con expedición no mayor a tres meses.

Medita bien a qué área quieres ir:

Selecciona el área en la que realmente deseas participar con la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro para no perder tiempo ni oportunidades.

Carga correctamente tu selfie con código:

Aquí es donde muchos fallan. Entonces, toma una fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones, sosteniendo la ficha de registro que te da el sistema.

Asegúrate de no tapar tu rostro ni cubrir los códigos, para que todo sea legible.

Todo sobre Jóvenes Construyendo el Futuro

Las capacitaciones tienen una duración diaria de cinco a ocho horas, distribuidas en cinco días a la semana, según lo define cada Centro de Trabajo.

Existen nueve áreas de especialización para elegir:

Cultura y deportes

Administrativa

Ventas

Servicios

Agropecuarios

Oficios

Industrial

Ciencia y tecnología

Salud

Al finalizar los 12 meses, los aprendices reciben un certificado que valida las habilidades desarrolladas durante la capacitación.

La meta para 2026 es incorporar a 500 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes recibirán apoyos económicos cada dos meses.

Desde su inicio, el programa ha contado con 3 millones 423 mil 461 participantes, de los cuales el 58% son mujeres, y ha implicado una inversión social total de 158 mil millones de pesos.