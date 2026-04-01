¡Juntas en la cancha! Mundial Mujeres Libres cierra hoy su registro

El registro para el torneo nacional “Mundial Mujeres LIBRES” concluye hoy, 31 de marzo de 2026, según anunció la Secretaría de las Mujeres. La convocatoria está dirigida a mexicanas mayores de 18 años, quienes podrán inscribirse en línea hasta las 23:59 horas en www.mundial-libres.mujeres.gob.mx

De acuerdo con el comunicado oficial, la iniciativa realizada en el marco de la Copa Mundial 2026, busca fomentar la participación de mujeres de toda la República, con especial énfasis en la representación de mujeres indígenas, afrodescendientes, de la diversidad sexual y otros grupos prioritarios. El proceso de inscripción requiere CURP, carta compromiso y certificado médico expedido por una institución pública.

El evento contempla cuatro etapas: estatal, regional, nacional y una gran final. Las eliminatorias inician en junio y el campeonato nacional se definirá el 25 de octubre de 2026. El equipo ganador recibirá un paquete vacacional nacional y la oportunidad de asistir a un partido de fútbol femenil profesional. Además, la Secretaría de las Mujeres aseguró que la organización priorizará la presencia de árbitras y personal técnico femenino, promoviendo así un entorno seguro e igualitario para las participantes.

El registro no tiene costo y no se requiere experiencia previa en fútbol para inscribirse.

¿Qué es Mundial Mujeres Libres?

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y los Centros LIBRE, ha anunciado la realización del Mundial Mujeres Libres, el primer torneo nacional de fútbol 7 dirigido a mujeres mayores de 18 años. Según la convocatoria oficial, este evento busca impulsar la participación deportiva femenina y fortalecer la inclusión social en el marco del próximo Mundial de futbol.

El torneo estructurará sus competencias abarcando la totalidad del territorio mexicano. El evento garantiza la participación de hasta ocho equipos municipales por entidad federativa, lo que representa un máximo de 256 equipos en la etapa inicial.

Juego, premios y arbitraje incluyente

El campeonato se disputará en la modalidad de fútbol 7, en campos de 50 metros de largo y 30 de ancho. Cada encuentro tendrá una duración de 60 minutos divididos en dos tiempos de 30 minutos, con un intervalo de cinco minutos entre mitades. En caso de empate, se jugará una prórroga de 15 minutos y, de persistir la igualdad, una ronda de penales definirá al equipo vencedor.

El sistema de competición contempla fases de cuartos de final, semifinal y final en cada etapa —estatal, regional, nacional—. Los conjuntos que se ubiquen en los tres primeros lugares recibirán reconocimientos, medallas y trofeos. Todas las participantes recibirán un reconocimiento formal a su contribución en el torneo.

La coordinación general del Mundial Mujeres Libres recaerá en la Secretaría de las Mujeres, que comunicará las sedes de los partidos por medio de la plataforma oficial, los Centros LIBRE y las redes sociales institucionales. Además, las autoridades locales podrán colaborar en servicios de seguridad y protección civil durante los partidos.