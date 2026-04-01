Gobierno de Clara Brugada va por sanción a Cuauhtémoc Blanco por circular en camioneta de lujo sin placas

El diputado de Morena llegó en camioneta de lujo y sin placas al partido de México y Portugal en el Estadio Azteca. Foto: Cuartoscuro

Cuauhtémoc Blanco no para con las polémicas, el diputado federal de Morena está ahora en el centro del debate público por no respetar el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, además de omitir los lineamientos que emitió el gobierno de Clara Brugada para acudir al partido de México y Portugal el pasado sábado 28 de marzo.

Cabe destacar que uno de los anuncios principales de las autoridades capitalinas para acudir al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) fue la falta de estacionamiento en el lugar para el público en general, razón por la que habilitaron estacionamientos alternos en:

Auditorio Nacional

CARSO

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

Sin embargo, se viralizaron imágenes y videos donde se muestra al exfutbolista ingresar al recinto a bordo de una camioneta negra, la cual no llevaba ni placas, razón que disgustó a miles de aficionados que se vieron obligados a estacionarse lejos del recinto o a llegar en transporte público.

Decisión de Blanco genera cuestionamientos al gobierno de la CDMX

Esto generó cuestionamientos sobre la excepción en la aplicación de sanciones a quienes ocupan un cargo público y buscan, incluso, que se apliquen permisos especiales por ser legislador del Congreso de la Unión. Hasta este martes 31 de marzo de 2026, Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aseguró que ya toman cartas en el asunto y procederán en su contra:

“El tema de la falta de placas de la camioneta es algo que vamos a sancionar con todo rigor”.

Cuauhtémoc Blanco llega al Estadio en camioneta pese a no haber estacionamientos en México vs Portugal

Sin embargo, el funcionario trató de cubrir a Blanco por llegar en vehículo al Estadio Azteca, ya que se dirigía a un palco del inmueble:

“Ese es un tema que internamente se revisó y se ha girado la instrucción de que más allá de lo que permita o no el protocolo de última milla de los palcos y autoridades o demás, que haya sanciones efectivas independientemente de quien se trate por la ausencia de placas, que eso es un tema que todos por obligación debemos de cumplir, así que en el Mundial o cualquier experiencia, si se presenta quien se presente con ausencia de placas, procederemos a las sanciones correspondientes”.

Según la normativa vigente en CDMX, el legislador de Morena podría enfrentar una sanción que implica una multa económica entre 800 y mil 200 pesos, además, el vehículo podría ser remitido al corralón.

Cabe destacar que el debate público en contra de Cuauhtémoc Blanco se ha intensificado debido al costo de la camioneta de lujo, la cual ronda los tres millones de pesos. Hasta el cierre de esta nota, el exgobernador de Morelos no ha emitido ningún comunicado para aclarar la nueva polémica a la que se enfrenta.