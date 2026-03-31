Mujer y su hijo de nueve años son golpeados dentro de su propia vivienda en Monterrey

El hombre fue presentado ante las autoridades, quienes determinarán su situación jurídica. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Esta madrugada, elementos de seguridad y servicios de emergencia se movilizaron por un reporte de violencia familiar en la colonia 10 de Marzo, en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Melchor Múzquiz, cerca de la avenida Venustiano Carranza. Tras recibir el aviso, policías municipales acudieron al lugar e ingresaron al inmueble para verificar la situación.

Dentro del domicilio fue localizada una mujer de 25 años, identificada de forma extraoficial como Francisca Estefanía, quien se encontraba junto a sus dos hijos menores: un niño de 9 años y una bebé. Tanto la mujer como el menor presentaban lesiones visibles.

De acuerdo con testimonios de familiares, inicialmente se señaló que la mujer habría sido atacada con un arma de fuego; no obstante, esta versión fue descartada por las autoridades tras la inspección correspondiente. La valoración preliminar indicó que las heridas fueron producto de golpes.

Personal de Protección Civil de Monterrey brindó atención médica en el sitio a la mujer y al niño, quienes permanecieron en el domicilio durante la intervención. El presunto responsable fue identificado como Edgar, de 26 años.

Paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al lugar para apoyar en la atención. Sin embargo, no se realizó traslado hospitalario, ya que se informó que la mujer y el menor acudirían posteriormente ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

El caso quedó bajo seguimiento de las instancias de seguridad, en espera de que se formalicen las acciones legales derivadas de esta agresión.