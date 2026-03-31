México responde a las críticas de periódico de EEUU sobre la economía “rota” del país

Peso mexicano. (especial)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió al artículo “Mexico’s broken economy”, publicado en el medio The Economist, al señalar que la caracterización de la economía mexicana como “rota” sobredimensiona los acontecimientos cíclicos recientes y minimiza tanto los choques externos como las fortalezas estructurales del país.

En el documento publicado a través de su cuenta de X, con fecha del pasado 30 de marzo de 2026, la dependencia indicó que la dinámica reciente del crecimiento debe entenderse en su contexto.

Explicó que la moderación registrada en 2025 responde a una combinación de factores externos desfavorables, particularmente los cambios en la política comercial de Estados Unidos, así como a una normalización gradual de la estrategia monetaria y un ajuste fiscal interno tras un 2024 expansivo.

Hacienda detalló que los aranceles tuvieron un impacto material y cuantificable, sobre todo en sectores expuestos como la industria automotriz, lo que en conjunto restó alrededor de 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. No obstante, subrayó que las exportaciones agregadas continuaron en expansión, respaldadas por sectores con menor exposición de gravámenes y por la fuerte demanda estadounidense vinculada a la inversión en centros de datos e inteligencia artificial.

Comunicado de Secretaría de Hacienda. (redes sociales)

Hacienda responde a críticas sobre inversión, informalidad y empleo

Respecto a la inversión, el organismo consideró que el análisis del artículo es incompleto. Precisó que la caída de 28% del financiamiento público citado, se basa en datos presupuestarios y no en cuentas nacionales, que son la medida adecuada para capturar el avance de los proyectos bajo el principio de lo devengado.

En términos de cuentas nacionales, la caída fue cercana a 1.9%, tras una expansión de 32% en 2024, lo que mantiene los niveles de capital por encima de su tendencia anterior a 2018.

Sobre la inversión privada, explicó que su debilidad actual debe evaluarse a la luz del crecimiento excepcional registrado entre 2021 y 2023, además de su estrecha relación con el entorno global, particularmente en materia de política comercial.

En cuanto a la informalidad, indicó que se ha seguido una tendencia descendente sostenida, al pasar de 56.5% en 2018 a 54.3% en 2024, con una subida marginal a 54.9% en 2025, lo cual refleja una debilidad cíclica en sectores formales como la manufactura y la construcción.

Por otra parte, en la materia laboral, destacó que la política de salarios mínimos ha tenido un papel fundamental en el fortalecimiento de la distribución del ingreso y la demanda interna. Desde 2018, los salarios mínimos reales han aumentado más de 150% y la pobreza ha disminuido en más de 13 millones de personas, lo que ha contribuido a la resiliencia del consumo.

La dependencia aseguró que la discusión sobre restricciones estructurales omite las respuestas de política recientes, especialmente en el sector energético. La inversión pública en generación y transmisión de electricidad aumentó más de 25% en 2025, ampliando la capacidad y confiabilidad del sistema, mientras se implementan nuevos marcos para facilitar la participación del sector privado.

Finalmente, Hacienda concluyó que la evidencia no respalda la narrativa de una economía “rota”, sino que refleja un ajuste cíclico derivado de choques externos y la normalización de políticas, sin que exista una falla en los fundamentos económicos del país.