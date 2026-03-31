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Llegar a las playas de Manzanillo será más rápido, este es el avance de la nueva autopista

Se ha rehabilitado un 40% de la autopista Armería-Manzanillo en Colima

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Al momento, se han rehabilitado 18km de un total de 52km
Al momento, se han rehabilitado 18km de un total de 52km

La modernización de la autopista Armería-Manzanillo en Colima reporta un avance del 40 % con la rehabilitación de 18 km de los 52 km totales de la vía, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Esta obra, desarrollada con inversión mixta, contempla la ampliación a seis carriles, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los tiempos de traslado.

El proyecto incluye la construcción de doce estructuras, de las cuales ya se han concluido cuatro. Entre ellas, sobresale el puente Tepalcates de 300 metros de longitud, que actualmente está en la fase de cimentación, conforme a datos de la SICT. En este momento, las labores se centran en la conformación del terraplén, base y subbase de la autopista para garantizar su eficiencia y seguridad.

La entidad federal prevé que se sumen 26 km terminados en abril y estima finalizar la totalidad de la obra en diciembre de 2026. Según la SICT, la modernización busca también evitar la saturación producida por los camiones de carga, responsables del 30 % del tráfico en este corredor.

El aumento de la capacidad vial favorecerá la operación del Puerto de Manzanillo, considerado la principal terminal del Pacífico mexicano y punto estratégico para el flujo de mercancías entre Asia y América del Norte, de acuerdo con la Secretaría.

Marina limpió playas de Manzanillo

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó que el pasado 21 de marzo se recolectaron 134 kilogramos de residuos en la playa Olas Altas, durante una jornada de limpieza.

El personal del Instituto Oceanográfico del Pacífico y de Protección del Medio Ambiente Marino de la Sexta Región Naval coordinó la actividad, donde retiraron plásticos, colillas de cigarro y desechos orgánicos. De acuerdo con SEMAR, la acción busca reducir el daño ambiental y proteger la fauna y flora costera.

Las labores abarcaron distintos puntos de Manzanillo, incluidas las playas más concurridas de la zona. SEMAR informó que estas campañas responden a la creciente afectación por residuos sólidos en entornos naturales.

Alistan preparativos para el festival “Cañas, Sones y Sabores”

El Festival ‘Cañas, Sones y Sabores’ será celebrado en Cuauhtémoc del 17 al 19 de abril, según anunciaron el subsecretario de Turismo de Colima Jorge Padilla Castillo y la presidenta municipal Guadalupe Solís Ramírez en conferencia de prensa en el ayuntamiento local. El evento tiene como finalidad destacar las tradiciones, el patrimonio gastronómico y la cultura del municipio.

Como parte de la estrategia de promoción, el Gobierno del Estado de Colima lanzó dos nuevas propuestas: la Ruta de la Caña y sus Sabores, que incluye puntos como el Museo Quesería, la Hacienda de Chiapa y la Cervecería de Colima.

Otra novedad incorporada a la oferta estatal es la ruta de observación ‘Aves del Cañaveral’, orientada al aviturismo y ya disponible como producto turístico, detalló el subsecretario Padilla Castillo.

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