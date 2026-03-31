Estos son los síntomas de ataque cardiaco que se presentan días antes de que ocurra, pero pocos identifican

Una adecuada información sobre síntomas inusuales ayuda a que más personas tomen acción temprana y eviten complicaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque cardíaco suele asociarse con dolor intenso en el pecho, pero existen señales menos conocidas que pueden aparecer días antes y pasar inadvertidas.

Identificar estos síntomas poco frecuentes resulta esencial para actuar a tiempo y reducir el riesgo de complicaciones graves.

La falta de información sobre estos avisos tempranos es una de las principales razones de que muchas personas no reciban atención médica oportuna, lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Los síntomas de ataque cardíaco pueden aparecer días antes y suelen pasar desapercibidos para muchas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo detectar signos poco conocidos antes de un ataque al corazón

Algunos síntomas de un ataque cardíaco pueden manifestarse varios días antes del evento principal, aunque suelen pasar desapercibidos o confundirse con molestias menores.

De acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón, entre los signos de advertencia más frecuentes se encuentran:

Dolor o molestia en el pecho: Sensación de presión, opresión o ardor que puede aparecer de manera intermitente y no necesariamente intensa.

Fatiga inusual: Cansancio extremo sin causa aparente, incluso tras actividades cotidianas.

Dificultad para respirar: Sensación de falta de aire durante actividades leves o en reposo.

Dolor en otras partes del cuerpo: Malestar en el cuello, la mandíbula, los hombros, la espalda o los brazos, que puede aparecer y desaparecer.

Sudoración excesiva: Sudor frío y sin relación con el ejercicio o el calor.

Náuseas o mareos: Sensación de malestar estomacal, vómito o episodios de aturdimiento.

Estos síntomas pueden variar en intensidad y frecuencia. Es fundamental prestar atención a estos avisos y buscar atención médica inmediata ante la sospecha de un problema cardíaco, ya que la intervención temprana puede salvar vidas.

Náuseas, mareos o malestar estomacal son síntomas poco conocidos previos a un ataque cardíaco y requieren atención médica inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si siento que me va a dar un ataque cardiaco

Si experimentas síntomas que te hacen sospechar de un ataque cardíaco, es fundamental actuar de inmediato. Estas son las recomendaciones principales:

Llama a los servicios de emergencia (911 u otro número local): No intentes conducir ni esperar a que los síntomas desaparezcan.

Si es posible, mantente sentado y en reposo: Evita realizar esfuerzos físicos y trata de mantener la calma.

Si tienes aspirina a la mano y no eres alérgico, mastica una tableta (160-325 mg): La aspirina puede ayudar a reducir el daño al corazón al impedir la formación de coágulos. No la tomes si tienes contraindicación médica.

Afloja la ropa: Facilita la respiración y evita la presión sobre el pecho.

No comas, bebas ni tomes otros medicamentos, salvo indicación médica.

Informa a quienes estén cerca sobre tu estado: Pide ayuda para que puedan asistir en la emergencia.

Buscar atención médica de inmediato aumenta las probabilidades de supervivencia y reduce el daño cardíaco. No subestimes los síntomas ni pierdas tiempo esperando a que mejoren.