Día del Taco: el platillo que mueve 200 mil millones de pesos al año en México

El taco destaca por su accesibilidad, no solo por su precio o preferencia, sino por la amplia presencia que tiene en México.(Infobae-Itzallana)

México cuenta con un reconocimiento internacional por el taco, elemento central de su cultura alimentaria. Según datos del INEGI y de la agencia de investigación de mercados Research Land, el mercado de las taquerías y antojitos supera los 200 mil millones de pesos al año. Una cifra que no sorprende a quien haya caminado cualquier calle del país: difícilmente se recorren dos cuadras sin encontrar uno.

¿Por qué el taco está en todos lados?

La respuesta más directa la ofrece una encuesta de Research Land levantada en el marco del Día del Taco, que se celebra cada 31 de marzo. El hallazgo central es contundente: cuatro de cada diez mexicanos eligen el taco simplemente porque siempre está cerca. No porque sea el más barato, ni el más nutritivo, ni el de mayor variedad —aunque todo eso también suma—, sino por algo más básico: la disponibilidad.

Pablo Levy, director general de Research Land, lo resume así: el taco se consolidó como una solución cotidiana. No compite únicamente por sabor, sino por la facilidad con la que se integra a la rutina de cualquier persona, en cualquier momento del día.

Esa presencia se puede medir en números. El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI registra más de 139 mil taquerías en todo el país, desde locales establecidos hasta puestos tradicionales en la banqueta. Y el gasto en fondas, taquerías y establecimientos similares representa alrededor del 26% de todo lo que los hogares mexicanos destinan a comer fuera de casa.

El pastor manda, pero hay para todos los gustos

Dentro de las preferencias, el taco al pastor encabeza la lista con 29% de las menciones. Le siguen las carnitas con 23%, la barbacoa con 21%, los tacos de canasta con 18% y el suadero con 9%. Sin embargo, el consumo real va más allá del ranking: el 26% de los mexicanos también recurre a versiones caseras como los tacos de guisado o el placero, y un 13% ya se anima por propuestas gourmet.

La taquería de barrio sigue siendo el escenario favorito: 68% de los encuestados prefiere comer sus tacos en un local establecido, seguido de los puestos de lámina en la calle con 22%.

Un ritual que va más allá de comer

El taco tampoco es solo combustible entre semana. El 36% de los mexicanos prefiere consumirlo en reuniones con familia o amigos, por encima de la comida rápida entre semana o la clásica salida nocturna. Es, en muchos sentidos, un pretexto social tanto como una necesidad práctica.

Y los acompañamientos no son un detalle menor: la mitad de los encuestados considera indispensable el trío de limón, cebolla y cilantro, mientras que el 44% mezcla salsa roja y verde en el mismo plato. La experiencia completa del taco tiene sus propias reglas, y los mexicanos las conocen bien.

Una industria que se reinventa sin perder su esencia

Lo que hace al taco un fenómeno económico singular es su transversalidad. Funciona en todos los niveles socioeconómicos, en múltiples formatos y en prácticamente cualquier horario. Puede operar en un restaurante de especialidad o en un carrito con una sola parrilla. Su fuerza está precisamente en esa flexibilidad: un producto reconocible que no necesita reinventarse para seguir siendo relevante.