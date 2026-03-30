México

Un estudio del IMSS revela que el estilo de vida pesa más que la genética en la diabetes en México

Una investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social demuestra que, aunque existe predisposición genética, los hábitos cotidianos y la condición física influyen más en el control y las complicaciones de la diabetes en México

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Un banderín blanco con el logo verde del IMSS y fleco dorado está en primer plano. Al fondo, una mujer con gafas sonríe borrosa en un escritorio con un monitor
La Dra. Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo, del IMSS, sonríe detrás de un escritorio, con el logo del instituto en un banderín, destacando un estudio que prioriza el estilo de vida sobre la genética en el control de la diabetes. (IMSS)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha identificado que la predisposición genética a la diabetes no determina por sí sola la incidencia ni las complicaciones de la enfermedad entre sus derechohabientes. Un reciente estudio revela que, en regiones con mayor riesgo genético, como Jalisco, la población muestra mejores resultados en el control del padecimiento.

La doctora Laura Cecilia Bonifaz Alfonzo, responsable de la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS, señaló que los primeros hallazgos de la investigación indican que “la población con mayor predisposición genética no necesariamente es quien más la padece, debido a que cuentan con mejor condición física y estilos de vida saludables”.

Un grupo de profesionales de la salud del IMSS, con batas y uniformes, posa con pulgares arriba frente a un edificio con el logo institucional y un espacio para discapacitados
Personal médico del IMSS celebra los hallazgos de un estudio que demuestra que el estilo de vida es más crucial que la genética en el control de la diabetes en México. (IMSS)

En la primera etapa del estudio, denominado “Huella molecular inflamatoria y metabólica de descontrol en pacientes que viven con diabetes y sus complicaciones”, participaron mil personas atendidas en Unidades de Medicina Familiar (UMF) ubicadas en San Buenaventura (Coahuila), Perote (Veracruz) e Ixtlahuacán (Jalisco). El análisis incluyó a personas con diabetes, sin la enfermedad y con diagnóstico de prediabetes.

El estudio del IMSS sobre diabetes en México ha demostrado que los factores del entorno y los hábitos cotidianos influyen más en el desarrollo y control de la enfermedad que la genética. En algunos estados, a pesar de presentar mayor predisposición genética, la población mantiene estilos de vida que disminuyen la incidencia de complicaciones, mientras que en otras regiones el riesgo se incrementa por factores como el sedentarismo o alteraciones metabólicas. Esto subraya la importancia de intervenciones preventivas adaptadas a cada región.

Resultados diferenciados según la región

La doctora Bonifaz detalló que, tras analizar 64 variables, los resultados muestran que la diabetes se comporta de manera distinta entre las tres entidades. Coahuila presenta el mayor riesgo de complicaciones, seguido por Veracruz, mientras que Jalisco se distingue por el mejor control y menor cantidad de secuelas.

El IMSS realiza estudios sobre el control de la diabetes en la población mexicana. FOTO: CUARTOSCURO.COM
El IMSS realiza estudios sobre el control de la diabetes en la población mexicana. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La especialista explicó que, en la segunda parte del estudio, se analizó el componente genético y se encontró que Jalisco tiene la mayor predisposición, pero también los mejores indicadores de manejo de la enfermedad. Según la doctora Bonifaz, “la diferencia entre las tres poblaciones analizadas es que el sector de derechohabientes de la UMF en Jalisco coincidió en tener un mejor estilo de vida y condición física, en particular en las pruebas de caminata”.

En contraste, en Coahuila se observó menor actividad física y, en consecuencia, más complicaciones asociadas. En los resultados relativos a estilos de vida, los pacientes de esa entidad registraron una mayor tasa de dislipidemia, alteraciones en la filtración glomerular —lo que puede conllevar daño renal— y un estado inflamatorio más elevado, vinculado tanto al sistema inmune como al desarrollo de la diabetes.

La importancia del estilo de vida sobre la genética

Bonifaz enfatizó que, aunque la genética es significativa, “es mucho más importante el estilo de vida”. Subrayó: “Si nos cuidamos, si tenemos hábitos saludables y acudimos al Seguro Social, donde se trata la diabetes desde diferentes estrategias, es posible evitar complicaciones de esta enfermedad tan catastrófica”.

El protocolo de investigación continuará en otras regiones del país, siendo Chiapas el siguiente estado seleccionado, dada su alta incidencia de diabetes. El IMSS planea ampliar el estudio a nivel nacional e incluir nuevos factores de protección relacionados con el estilo de vida.

Avances para la prevención y el tratamiento

La doctora destacó la relevancia de avanzar “a nivel molecular”, con la finalidad de identificar una huella que permita estratificar mejor a los pacientes. “Esto ayudará a tener una mejor prevención, mayor control y para brindar mejores tratamientos”, expuso.

Por último, Bonifaz Alfonzo recalcó la importancia de la investigación científica en el IMSS. “En particular la diabetes y sus complicaciones, para conocer mejor a nuestras poblaciones y generar evidencia que permita hacer tratamientos dirigidos, terapias de intervención, tamizajes preventivos y sobre todo tener un abordaje integral, al tener como base el conocimiento”.

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