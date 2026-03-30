Cuál es el precio de la gasolina en Ciudad de México este 30 de marzo

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, checa cuáles son el precio de los principales combustibles en Ciudad de México este 30 de marzo registrados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El precio de las gasolinas cambia constantemente por lo que es importante que estar informado sobre su valor más caro y más barato.

Ciudad de México: el precio de la gasolina por litro

El valor de la gasolina magna este día está en 23.803 pesos el litro en promedio.

Mientras que el costo de la gasolina premium de hoy se encuentra en 28.210 pesos el litro en promedio.

En cuanto al precio del diésel está en 28.556 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Magna, premium y diésel, cuál es el precio de las gasolinas. (EFE/Mario Guzmán)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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