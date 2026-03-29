Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de marzo: Inicia desfile del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo

Se restablece la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre Violeta y General Prim, tras la conclusión del desfile.
Se restablece la circulación en Calzada Ermita Iztapalapa con dirección al poniente, a la altura de Avenida Rojo Gómez, tras concluir las festividades de Semana Santa 2026.
Se encuentra cerrada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas, a partir de Av. Izazaga, debido al paso de un desfile.
Se recomienda como alternativas viales circular por Insurgentes y Av. H. Congreso de la Unión.
Se presenta una obstrucción en el carril confinado, por lo que la estación Teatro Insurgentes, con dirección a El Caminero, se encuentra sin servicio.
Se encuentra cerrada la circulación en Eje 1 Poniente, a partir de Eje 1 Norte, debido al paso de un desfile.
Se recomienda como alternativas viales circular por Insurgentes y Circuito Interior.
Se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, entre Violeta y General Prim, debido a un desfile.
Se recomienda como alternativas viales circular por Av. Chapultepec y Circuito Interior.
Inicia desfile de Carnaval de Carnavales desde el Monumento a la Revolución con destino al Zócalo.
Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas como Av. Chapultepec, Dr. Río de la Loza y Eje 1 Norte para facilitar su traslado.
Debido a trabajos de ampliación, la estación Terminal Tasqueña permanece cerrada.
Se ofrece servicio de apoyo gratuito con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México para el traslado de personas usuarias desde la estación Las Torres hasta el andén E del CETRAM Tasqueña.
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