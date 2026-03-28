Muere mujer en la FES Cuautitlán de la UNAM; reportan complicación médica

La FES Cuautitlán detalló que la causa del fallecimiento fue una complicación médica. (Infobae México)

Una mujer falleció en el interior de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la información difundida por la propia institución, la mujer, quien era egresada de esa casa de estudios, presentaba antecedentes médicos. La FES Cuautitlán detalló que la causa del fallecimiento fue una complicación médica.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras percatarse de la situación, el personal de la facultad activó de inmediato los protocolos de atención de emergencia establecidos para estos casos. Se informó que la mujer recibió atención médica en el lugar de manera inmediata.

El personal de salud de la institución aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y empleó un desfibrilador en un intento por estabilizar a la paciente.

A pesar de los esfuerzos realizados por el personal de la FES Cuautitlán y la aplicación de todas las medidas necesarias, no fue posible revertir la situación y la mujer falleció en las instalaciones de la facultad.

El reporte del fallecimiento de la ex alumna movilizó rápidamente a los servicios de emergencia de Cuautitlán de Izcalli, Estado de México, quienes acudieron a las instalaciones para realizar las diligencias necesarias.

Las autoridades dieron parte al Ministerio Público de la entidad, quienes fueron los encargados de trasladar el cuerpos de la mujer.

La FES Cuautitlán reiteró su apoyo a los familiares de la mujer fallecida y expresó sus condolencias a amistades y seres queridos. (UNAM)

Hasta el momento, las autoridades universitarias solo han dado a conocer la información básica sobre el caso y han decidido mantener en reserva la identidad de la víctima.

La FES Cuautitlán reiteró su apoyo a los familiares de la mujer fallecida y expresó sus condolencias a amistades y seres queridos.

La institución subrayó que se mantendrá atenta a cualquier requerimiento adicional por parte de la familia y seguirá brindando acompañamiento en este proceso.

La comunidad universitaria permanece a la espera de mayor información sobre el caso, mientras que las autoridades insisten en que el fallecimiento fue consecuencia de una complicación médica derivada de antecedentes de salud preexistentes.

Las autoridades reiteraron el compromiso de brindar apoyo a los familiares y de mantener informada a la comunidad universitaria.

Alertas de seguridad en FES Cuautitlán

En los últimos meses, no es la primera vez que se vive una tensión en la seguridad del plantel.

En septiembre de 2025, las autoridades activaron protocolos de seguridad y desalojaron las instalaciones debido a una amenaza de bomba.

A través de redes sociales, circuló una imagen donde se alertaba de una presunta bomba colocada al interior del plantel, lo que causó rápidamente la duda entre los alumnos y la movilización de las autoridades para resguardar a la comunidad estudiantil.

Luego de realizar las investigaciones pertinentes de acuerdo al protocolo de seguridad en caso de explosivos, se determinó que no había mayor riesgo y no se encontró ningún indicio de una bomba, sin embargo, como medida de seguridad, se suspendieron clases para continuar con las investigaciones.