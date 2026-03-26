México

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 25 de marzo

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Guardar
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 25 de marzo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1120

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:35

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:10

Estado: Demorado

Vuelo: AM810

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1072

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 19:08

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

Más Noticias

Tras reducción de programa de Maxine Woodside, Ana María Alvarado asegura que le mienten "para hacerla a un lado"

Ana María Alvarado denuncia intenciones ocultas tras los recientes recortes, mientras la titular de ‘Todo para la mujer’ enfrenta incertidumbre respecto al futuro del tradicional espacio en medios digitales

Tras reducción de programa de Maxine Woodside, Ana María Alvarado asegura que le mienten "para hacerla a un lado"

Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal

El Gobierno CDMX aseguró que esta medida busca optimizar el flujo de pasajeros y priorizar el paso peatonal durante la inauguración del Estadio Banorte

Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal

¿Qué ver en Netflix? Estas son las 10 películas top en México

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

¿Qué ver en Netflix? Estas son las 10 películas top en México

Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

La primogénita de la presentadora de Hoy dio una respuesta sincera sobre la nueva relación del cantante de Timbiriche

Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: estas son las fechas, documentos y requisitos para registrarse

Las autoridades del Estado de México iniciaron el proceso para que ciudadanas en situación de vulnerabilidad puedan ser acreedoras del apoyo

Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: estas son las fechas, documentos y requisitos para registrarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

Con rifle AR-15 y resguardado: así fue detenido Brayan “N”, generador de violencia en León, Guanajuato

Detienen a ocho sujetos tras revisar anexos irregulares en Edomex donde reclutaban y obligaban a vender droga a internos

Vinculan a proceso Yair Verduzco, líder de célula transnacional detenida con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

Mía, hija de Andrea Legarreta, ya habría conocido a la nueva pareja de Erik Rubín

Muere Alicia Caro, emblemática actriz del Cine de oro mexicano que trabajó con Tin Tán y Luis Buñuel

Adrián Marcelo asegura que Poncho de Nigris explota a sus hijos desde que nacieron tras aceptar ser parte de Ring Royale

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de marzo

Reunión de estrellas: Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Aracely Arámbula y Galilea Montijo estarán en nuevas producciones de ViX

DEPORTES

Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal

Tren Ligero CDMX: cómo funcionará para llegar directo al Estadio Azteca el día del juego México vs Portugal

Selección Mexicana: estos son los futbolistas naturalizados que han ido a los mundiales

Investigan a jugadores en República Checa por amaño de partidos a horas del repechaje mundialista que definirá al rival de México

Sebastian Jurado dejaría la Liga MX para llegar a este club europeo

Este sería el motivo por el que Anthony Martial fue separado del plantel con Monterrey