Estos son los animales bíblicos relacionados con la Semana Santa y Pascua

Conoce el significado teológico de aquellas criaturas vinculadas con esta pausa primaveral (Freepik)

Desde sus orígenes, la humanidad ha mantenido una conexión íntima con el mundo natural que la rodea, conviviendo con diversas criaturas que han formado parte de su vida.

Por ello, ahora que se aproximan las fechas de Semana Santa y Pascua, resulta oportuno recordar cuáles son aquellos animales que desempeñan un papel importante en estos días.

Símbolos de la Semana Santa

(Foto: pixabay)

A continuación te presentamos aquellos animales que se han convertido en símbolos de esta fecha tan importante para las personas creyentes:

Cordero en la Pascua

La criatura representa el símbolo animal más clásico de la Pascua cristiana, evocando pureza, inocencia y mansedumbre.

En la tradición judía, durante la Pascua que conmemora la liberación de Egipto, su sangre untada en las puertas salvó a los primogénitos del Ángel de la Muerte. Este sacrificio prefiguraba ofrendas puras a Dios, destacando su rol como víctima ideal.

Por su parte, en el cristianismo Jesús es denominado el “Cordero de Dios” que quita el pecado del mundo, sacrificándose por la redención humana, seguido de su Resurrección como luz y salvación eterna.

Conejo de Pascua

El conejo simboliza fertilidad y renovación en tradiciones paganas antiguas, ligado a deidades como Eostre, diosa germánica de la primavera, y a Afrodita o la luna en otras culturas.

Su alta reproducción evocaba fecundidad y el ciclo de la vida, integrándose luego a la Pascua cristiana como emblema de vida nueva.

Los conejos y las liebres son animales inocentes e indefensos, y muchos santos los han convertido en protectores contra los cazadores, convirtiéndolos en emblemas de una cruel persecución.

Como símbolos de la Pascua se suelen asociar a los huevos, en parte por su fecundidad, que recuerda el triunfo de la vida y la Resurrección, pero existen leyendas antiguas que, con el paso del tiempo, han dejado secuelas que justifican el vínculo entre los conejos y los huevos de Pascua, como por ejemplo la de la diosa de la primavera y la fertilidad germánica Eostre que transformó un pájaro en conejo.

León

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la tradición judía Judá, el cuarto hijo de Jacob, fundó una tribu que tuvo como emblema El León de Judá, de hecho, el nombre con el que también se llama a Jesús en el Apocalipsis: “Entonces uno de los ancianos me dijo: «No llores; mira, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos”, se lee uno de los fragmentos.

Dicho animal es una expresión de coraje y fuerza, de la victoria del bien sobre el mal, el león se convierte también en símbolo de la Resurrección en Cristo.

Jilguero

El jilguero destaca en el arte cristiano como símbolo de la Pasión de Cristo, especialmente en “La Virgen del Jilguero” de Rafael (1506), donde el Niño Jesús y San Juan juegan con él bajo la mirada de María.

Su presencia evoca la corona de espinas mediante su dieta de cardos espinosos y su mancha roja en el pecho.

Una leyenda cuenta que un petirrojo o jilguero intentó extraer una espina de la corona de Jesús en la cruz, manchándose con su sangre, lo cual explicaría el color rojizo y lo convierte en emblema del sufrimiento redentor de Cristo.

Artistas renacentistas usaron este pájaro para enriquecer el misterio pascual con elementos naturales, fusionando inocencia aparente y profundo simbolismo teológico.

Paloma

(EFE/Orlando Barría)

La paloma de Pascua es un símbolo esencial de esta festividad, especialmente cuando aparece acompañada de ramas de olivo. Esta ave blanca, agraciada y serena, ya en tiempos precristianos se vinculaba con la belleza y la mansedumbre, y en el Antiguo Testamento se utilizaba para expresar dulzura y pureza.

En la tradición cristiana, su significado se relaciona de manera directa con la voluntad de Dios de manifestar su benevolencia a la humanidad. La imagen de la paloma que sale del Arca de Noé y regresa con una rama de olivo anuncia el final del Diluvio y el inicio de un nuevo comienzo para el género humano, signo de reconciliación y esperanza.

Pollito de Pascua

El huevo y el pollito que nace de él forman uno de los símbolos más antiguos de la humanidad, presentes en mitos como emblema de vida, origen y renovación. En muchas culturas paganas se asociaba al despertar de la naturaleza y a la fertilidad en primavera.

Para la tradición cristiana, el huevo se interpreta como imagen de Cristo que resucita: así como de un objeto aparentemente inerte surge una vida nueva, del sepulcro “cerrado” brota la vida resucitada de Jesús al hacer rodar la piedra.

La costumbre de regalar huevos en Pascua se extendió desde la antigüedad; los primeros cristianos los decoraban con cruces y otros signos, y los pintaban de rojo para recordar la sangre de Cristo. Con el tiempo, esta práctica se consolidó como un gesto festivo que une tradición, fe y celebración de la Resurrección.