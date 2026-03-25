Esta es la forma más saludable de preparar los huevos para el desayuno

El huevo es uno de los alimentos más saludables y versátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de cómo preparar los huevos para el desayuno suele despertar debates sobre sabor, practicidad y salud. Este alimento, presente en mesas de todo el mundo, destaca por su alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales esenciales.

Sin embargo, el modo en que se cocinan puede marcar una diferencia notable en el aporte nutricional y en el impacto para el organismo. Analizar las alternativas más habituales permite identificar la técnica que mejor preserva los nutrientes sin añadir grasas ni calorías innecesarias.

Especialistas en nutrición coinciden en que el método de cocción influye en la biodisponibilidad de las proteínas y en la presencia de compuestos potencialmente dañinos.

Mientras algunas formas tradicionales de preparación pueden incorporar aceites o mantecas, otras logran conservar el sabor y la textura natural del huevo sin modificar su perfil nutricional. El desayuno, por su relevancia en la alimentación diaria, es el momento ideal para optar por la alternativa más saludable.

Cocidos al agua: máxima pureza nutricional

Huevos duros, la mejor opción para desayunar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de huevos cocidos en agua, ya sea duros o pasados por agua, es considerada la opción más pura desde el punto de vista nutricional.

Este método impide la adición de grasas y mantiene el valor proteico del alimento sin alteraciones. Al hervirlos, las vitaminas y minerales permanecen casi intactos y la digestibilidad de la proteína alcanza niveles óptimos.

Además, el consumo de huevos cocidos facilita el control de porciones y evita la formación de compuestos dañinos que pueden surgir al freír.

Huevos pochados: sabor y salud en equilibrio

Un plato de huevos pochados y revueltos adornados con semillas de girasol y calabaza, acompañado de tomates cherry y albahaca fresca, ofrece una comida nutritiva y equilibrada para comenzar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra técnica ampliamente recomendada es la preparación de huevos pochados. Consiste en sumergir el huevo en agua caliente sin cáscara durante pocos minutos, lo que permite obtener una clara firme y una yema cremosa.

Este procedimiento elimina la necesidad de aceites o mantecas y preserva tanto la textura como los nutrientes esenciales. Los huevos pochados resultan especialmente atractivos para quienes buscan una alternativa ligera y sabrosa, ya que contienen menos calorías que los fritos o revueltos con grasas añadidas.

Alternativas menos recomendadas: fritos y revueltos con grasas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar huevos fritos o revueltos con aceite, manteca o margarina incrementa la cantidad de grasas saturadas y calorías del plato. El proceso de fritura puede generar compuestos que afectan el perfil lipídico del alimento y, en algunos casos, la exposición a altas temperaturas modifica la estructura de las proteínas.

Aunque estas versiones resultan populares por su sabor, su consumo frecuente no es la mejor alternativa para quienes buscan mantener una alimentación balanceada y cuidar la salud cardiovascular.