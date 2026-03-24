Así fue el bochornoso momento de Saúl Monreal con paracaídas en el Senado de la República

Este hecho curioso, que captó la atención de los asistentes y pronto de las redes sociales, al volverse viral, fue parte de la muestra interactiva con la que cuenta la Semar en esta exposición. (Redes Sociales)

Con una sonrisa y mucho entusiasmo, el senador Saúl Monreal lució un paracaídas de la Secretaría de la Marina (Semar) durante la inauguración de la Expomar 2026.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del Senado, donde cada año se lleva a cabo esta exposición que acerca a las Fuerzas Armadas a la ciudadanía, permitiendo el intercambio directo y la interacción con diversos equipos y tecnologías.

El senador de Morena Saúl Monreal, al participar en esta experiencia como parte de la inauguración, se colocó el arnés, el casco y los lentes de protección del paracaídas, siguiendo las indicaciones del personal de la Marina.

Este hecho curioso, que captó la atención de los asistentes y pronto de las redes sociales, al volverse viral, fue parte de la muestra interactiva con la que cuenta la Semar en esta exposición.

“Yo felicito y reconozco a la Marina, todo su esfuerzo y todo su trabajo”, subrayó el senador portando el equipo táctico de los paracaidistas de la Marina.

Resaltó también su reconocimiento a la institución militar y agradeció la realización de estas experiencias en el Senado. Destacó que este tipo de eventos permiten a la población conocer de primera mano el trabajo y la disciplina de las Fuerzas Armadas.

Fue así como la presencia del senador Monreal luciendo el paracaídas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada durante la inauguración de la Expomar 2026.

La exposición ubicada en el Patio del Federalismo del Senado permanecerá del 24 al 27 de marzo. (Facebook: Senado de la República)

Ceremonia inaugural de la Expomar

La ceremonia que dio inicio a la tradicional exposición de la Secretaría de Marina, estuvo encabezada por Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, quien, junto con el senador Carlos Lomelí Bolaños, presidente de la Comisión de Marina dieron las palabras de bienvenida.

Asimismo, entre los presentes estuvieron:

Almirante José Barradas Cobos, Subsecretario de Marina

Almirante Carlos Eduardo Escamilla, inspector y contralor general de la Secretaría de Marina

Almirante Daniel Díaz Salar, director de Operaciones de Grupo Aeroportuario Marina

Capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez

En sus palabras de bienvenida, la presidenta del Senado agradeció a la Marina por su compromiso con la ciudadanía. Destacó la labor de todos quienes pertenecen a la institución, pero felicitó especialmente a las mujeres militares quienes trabajan día con día en defender a la patria.

Celebró la organización de estas actividades y subrayó que la Expomar 2026 “es una oportunidad inigualable para acercar a esta Cámara de Senadoras y Senadores a la vocación de servicio de una institución que es fundamental para el Estado mexicano”.

La exposición ubicada en el Patio del Federalismo del Senado permanecerá del 24 al 27 de marzo. Está dividida en módulos informativos e interactivos, en los cuales, se podrá interactuar con el personal y conocer más a detalle los diferentes cuerpos y servicios de la Secretaría de Marina.