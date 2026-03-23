Rescatan a 700 animales encerrados en una vivienda del Estado de México

Según información de la Policía Municipal, se cree que el inmueble pudo haber sido invadido por el grupo criminal “Los 300”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía municipal de Ecatepec y elementos de la Marina ejecutaron un cateo en una vivienda del fraccionamiento Las Américas II, donde descubrieron más de 700 animales de distintas especies encerradas en jaulas en condiciones de riesgo.

Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico municipal, detalló que la acción surgió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación en una casa presuntamente invadida por el grupo “Los 300”, por lo cual solicitaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Fraccionadores y Combate al Medio Ambiente con sede en Texcoco.

El predio enfrenta un conflicto legal, posiblemente relacionado con una invasión: Tras la custodia municipal, los ocupantes huyeron y abandonaron a los animales a su suerte”, explicó el consejero jurídico, destacando cómo la vigilancia previa alertó sobre la emergencia animal.

Dentro de los animales halladas en el lugar, se encontraban 658 aves, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, una tarántula, 12 serpientes, un lagarto de Alicante, dos gallinas de guinea albinas y otras especies exóticas, las cuales fueron transferidas a la Universidad Autónoma de Chapingo para su valoración, observación y cuidado especializado, garantizando su recuperación.

Según información de la Policía Municipal, se cree que el inmueble pudo haber sido invadido por el grupo criminal “Los 300”, ya que en la puerta de entrada había pegada una calcomanía relacionada con dicho sector.

Qué es el grupo “Los 300”

Controlan bases de taxis, extorsionan a transportistas, comerciantes y empresarios con cuotas diarias de 50 a 200 pesos, e invade propiedades marcándolas con calcomanías distintivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los 300” es una organización criminal que opera principalmente en el norte del Estado de México, con fuerte presencia en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán y Tultepec, la cual surgió hace aproximadamente 15 años en la zona de Ciudad Azteca, Ecatepec, como un grupo de choque vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), inicialmente auspiciado por líderes taxistas locales.

El grupo, liderado en sus inicios por Luis Alfaro Espinoza “El Conejo” tras rupturas internas, evolucionó de actividades sindicales a la delincuencia organizada.

Ahora controlan bases de taxis, extorsionan a transportistas, comerciantes y empresarios con cuotas diarias de 50 a 200 pesos, e invade propiedades marcándolas con calcomanías distintivas, como se halló en el predio de Las Américas II.