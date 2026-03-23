México

Puebla: el precio de la gasolina este 23 de marzo

El precio de la gasolina cambia todos los días en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo. Por ello, este es el precio de los combustibles en Puebla, reportados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Es importante mencionar que los precios de los carburantes se definen por una serie de factores, tales como la cotización internacional del petróleo, de productos y del dólar, así como por impuestos, más gastos de distribución y comercialización.

Las tres primeras variantes las define el mercado, los impuestos los fijan las autoridades gubernamentales y el margen de distribución y comercialización dependen de la localización geográfica, las relaciones entre petroleras y distribuidores, entre otros.

El precio de la gasolina por litro

Gasolina magna precio promedio por litro: 23.704 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 26.898 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 28.339 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Puebla

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 23 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 23 de marzo

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Revisa

El poderoso jugo de manzana con perejil para mejorar la digestión y la vesícula

Esta bebida natural combina la fibra de la manzana con los compuestos activos del perejil, facilitando la eliminación de toxinas

El poderoso jugo de manzana

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Una bodega en San Juan Ixhuatepec, adaptada para el almacenamiento ilegal de hidrocarburos, fue descubierta tras un mes de labores de inteligencia

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

De “La Barbie” a Juan Carlos Valencia González: capos con doble nacionalidad al frente del narco mexicano

FGR confirmó la vinculación a proceso de 13 personas, entre ellas “El Güero” Beltrán

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

ENTRETENIMIENTO

“¡Cazzu!”: Ángela Aguilar enfrenta incómodo

“¡Cazzu!”: Ángela Aguilar enfrenta incómodo momento durante show en marisquería en Zapopan

“LEONORA”, la película sobre la vida y obra de Leonora Carrington en Nuestro Cine Mx

Regina Pavón debuta como cantante con “Soledad” y revela el dolor detrás de su canción

Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos y se burlan de su frase viral: “Amooor”

Internautas señalan a Ángela Aguilar de imitar los videos que Belinda hacía con Nodal

DEPORTES

A 5 días del México

A 5 días del México vs Portugal, el Estadio Banorte supera pruebas finales de audio y video para su inauguración

Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU

Esto dijo el “Terrible” Morales antes de ser vinculado a proceso por presunto abuso sexual

Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania