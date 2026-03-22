Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Esta domingo se registró un incendio por la mañana en la colonia San Juan de Aragón I Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual dejó un saldo de tres perritos muertos y una mujer con síntomas de intoxicación por humo.
Según información de N+, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas cuando vecinos reportaron a los servicios de emergencia un fuerte estruendo y una columna de humo negro que salía de una vivienda.
*Información en desarollo
Más Noticias
Helado de mango con leche de coco: postre bajo en calorías y sin lácteos
Te decimos la receta para que disfrutes de un antojo ligero y vegano
Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota
La campaña de vacunación contra la rabia para perros y gatos ya está disponible en el Estado de México
La fibra, los antioxidantes y las vitaminas del tomate verde: la clave de una dieta funcional
Un ingrediente accesible que aporta nutrientes clave y contribuye al bienestar integral
Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX
Ambos equipos se encuentran peleando las primeras posiciones de la tabla general y buscan seguir sumando punto rumbo a la recta final del torneo
Muévete en Bici CDMX hoy domingo 22 de marzo: todas las rutas para recibir la primavera sobre ruedas
Tras la llegada de la primavera, este es un plan perfecto para disfrutar la ciudad con familia y amigos en el mejor clima
MÁS NOTICIAS