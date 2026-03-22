Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Además, una mujer fue vista por los vecinos y autoridades que acudieron al rescate con síntomas de intoxicación. (Foto AP/Javier Torres)

Esta domingo se registró un incendio por la mañana en la colonia San Juan de Aragón I Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual dejó un saldo de tres perritos muertos y una mujer con síntomas de intoxicación por humo.

Según información de N+, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas cuando vecinos reportaron a los servicios de emergencia un fuerte estruendo y una columna de humo negro que salía de una vivienda.

*Información en desarollo