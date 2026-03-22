México

Incendio en la alcaldía Gustavo A. Madero causa la muerte de tres perritos

Además, una mujer fue vista por los vecinos y autoridades que acudieron al rescate con síntomas de intoxicación

Guardar
Además, una mujer fue vista
Además, una mujer fue vista por los vecinos y autoridades que acudieron al rescate con síntomas de intoxicación. (Foto AP/Javier Torres)

Esta domingo se registró un incendio por la mañana en la colonia San Juan de Aragón I Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el cual dejó un saldo de tres perritos muertos y una mujer con síntomas de intoxicación por humo.

Según información de N+, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas cuando vecinos reportaron a los servicios de emergencia un fuerte estruendo y una columna de humo negro que salía de una vivienda.

*Información en desarollo

Temas Relacionados

IncendioGustavo A.MaderoPerrosAnimalesMascotasmexico-deportes

Más Noticias

Helado de mango con leche de coco: postre bajo en calorías y sin lácteos

Te decimos la receta para que disfrutes de un antojo ligero y vegano

Helado de mango con leche

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

La campaña de vacunación contra la rabia para perros y gatos ya está disponible en el Estado de México

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica:

La fibra, los antioxidantes y las vitaminas del tomate verde: la clave de una dieta funcional

Un ingrediente accesible que aporta nutrientes clave y contribuye al bienestar integral

La fibra, los antioxidantes y

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Ambos equipos se encuentran peleando las primeras posiciones de la tabla general y buscan seguir sumando punto rumbo a la recta final del torneo

Pachuca vs Toluca: cuándo y

Muévete en Bici CDMX hoy domingo 22 de marzo: todas las rutas para recibir la primavera sobre ruedas

Tras la llegada de la primavera, este es un plan perfecto para disfrutar la ciudad con familia y amigos en el mejor clima

Muévete en Bici CDMX hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Realmente cayó el CJNG? Lo

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

Rumores de divorcio por supuesta

Rumores de divorcio por supuesta infidelidad sacuden el matrimonio de Lupita Villalobos

La escena eliminada de ‘La oficina’ que habrá alterado la percepción de un protagonista desde el primer episodio

Los Simpson invaden la CDMX: horarios, precio, sede, invitados y actividades exclusivas de la convención

Denuncian que excolaborador de Venga la Alegría estaría retenido contra su voluntad en un anexo

Amazon quería a Omar Chaparro o Adal Ramones en ‘La Oficina’, pero quedaron descartados por ésta contundente razón

DEPORTES

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica:

Semana Nacional de Vacunación Antirrábica: cuándo y dónde llevar a tu mascota

Pachuca vs Toluca: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 12 en la Liga MX

Cuáles son los canales oficiales para ver los juegos de MLB en México durante la temporada 2026

David Faitelson reacciona al incidente entre Larcamón y Karen Díaz en el partido de Mazatlán vs Cruz Azul: “Se debería investigar”

México logra el 1-3 en el Panamericano Sub 23 de Ciclismo de Ruta