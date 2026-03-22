Esta es la nueva canción de BTS que compararon con un tema de Maná

BTS volvió a los escenarios frente a la Plaza de Gwanghwamun con sus nuevas canciones de ARIRANG, además de romper récords y alegrar a ARMY, una de sus melodías fue comparada con una de Maná, lo que llamó la atención de redes sociales.
Mientras los fans del grupo surcoreano se enfocan en hacer stream al álbum, algunos tiktoks e incluso memes compararon Like Animals con Labios compartidos.
La divertida coincidencia surge sólo al inicio, pues los primeros acordes de guitarra se asemejarían a uno de los éxitos más conocidos de Maná.
Incluso hubo quienes dijeron que toda la canción parecía tener una similitud con los temas de Kudai. Ambas bandas de origen latinoamericano tocan baladas.
Estos fueron algunos de los comentarios:
- “La intro de Like Animals suena como la intro de Labios Compartidos”
- “Anoten que Like Animals empieza como una canción de Maná”
- “El final me recordó a Kudai”
- “ya fui a escucharla, ni al caso”
Qué dice Like Animals de BTS
Llévame a tus profundidades, quiero recostarme en tu mundo.
¿Y qué si tu sombra es un desastre?
Camino con mi propia suciedad.
Podemos estar toda la noche
No cierres los ojos
No temas a la luz
Toda la noche
Si quieres ser animales, nena, podemos ser animales
Come esta vida hasta que tu corazón esté lleno
Si quieres, puedes tenerlo todo
Seis pies bajo tierra en la arena, hay criaturas que hicieron un agujero
No hables, te lo ruego, por favor, hay belleza fuera de control
Oh, podemos estar toda la noche
Sí, deberíamos estar toda la noche
Si quieres ser animales, nena, podemos ser animales
Come esta vida hasta que tu corazón esté lleno
Te encontré en la naturaleza, en algún lugar muy lejano
Con tus garras afiladas y tus colmillos afuera
Ahora ves toda una tierra llena de animales
Ninguno de nosotros es domesticable
Si quieres ser animales,nena, podemos ser animales
Come esta vida hasta que tu corazón esté lleno
Regreso de BTS: estas son las fechas clave de conciertos, transmisiones y álbum en México
- Documental BTS The Return - Viernes 27 de marzo
- Concierto desde Goyang (en cines) - 9 de abril a las 4:00 con transmisión en horario diferido en cines
- Segunda noche de concierto de Goyang - 11 de abril a las 4:00 am con transmisión en horario diferido en cines
- Tercera noche del concierto de Goyang - 12 de abril con transmisión de pago en plataforma Weverse
- Segunda noche de concierto en Tokio - 18 de abril con transmisión en cines, formato diferido
- Conciertos de BTS en CDMX - 7, 9 y 10 de mayo