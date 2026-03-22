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Conexión mente-intestino: por qué el estrés afecta el estómago

Muchas personas suelen percibir malestares estomacales cuando viven emociones fuertes

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Estrés y ansiedad: cómo impactan
Estrés y ansiedad: cómo impactan en el sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emociones no solo se experimentan a nivel mental, también tienen un impacto directo en el cuerpo, particularmente en el sistema digestivo. De ahí surge el concepto de “gastrointernalizar” las emociones, una forma coloquial de describir cómo el estrés, la ansiedad o la tristeza pueden manifestarse a través de molestias estomacales. Este fenómeno está estrechamente relacionado con la conexión entre el cerebro y el intestino, conocida como el eje intestino-cerebro.

El sistema digestivo y el sistema nervioso mantienen una comunicación constante. El intestino cuenta con su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, que contiene millones de neuronas y regula funciones como la digestión y el movimiento intestinal. Debido a esta compleja red, el intestino es conocido como el “segundo cerebro”, ya que puede funcionar de manera autónoma, pero también responde a señales emocionales y psicológicas.

Estrés en el estómago: la
Estrés en el estómago: la ciencia detrás de las emociones y la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona experimenta emociones intensas o prolongadas, como estrés o ansiedad, el cerebro activa respuestas fisiológicas que pueden alterar el funcionamiento del aparato digestivo. Por ejemplo, el estrés puede modificar la producción de ácido gástrico, acelerar o ralentizar el tránsito intestinal y generar síntomas como dolor abdominal, inflamación, diarrea o estreñimiento. En algunos casos, estas alteraciones pueden relacionarse con padecimientos como el síndrome del intestino irritable.

Uno de los factores clave en esta relación es el nervio vago, una vía de comunicación que conecta directamente el cerebro con los órganos internos, incluido el intestino. A través de este canal, las emociones pueden influir en la digestión y, a su vez, el estado del sistema digestivo puede impactar el estado de ánimo. Por ejemplo, un desequilibrio en la microbiota intestinal —las bacterias que habitan en el intestino— también puede influir en la producción de neurotransmisores como la serotonina, relacionada con la regulación del ánimo.

Estrés y ansiedad: cómo impactan
Estrés y ansiedad: cómo impactan en el sistema digestivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “gastrointernalización” ocurre cuando las emociones no se expresan o procesan adecuadamente y terminan manifestándose físicamente. Es común que personas sometidas a altos niveles de presión emocional presenten síntomas digestivos recurrentes sin una causa orgánica clara. Esto no significa que los síntomas sean imaginarios, sino que tienen un origen psicosomático, es decir, una interacción entre mente y cuerpo.

Para prevenir o reducir estos efectos, los especialistas recomiendan adoptar estrategias que favorezcan tanto la salud emocional como la digestiva. Entre ellas se encuentran la práctica de técnicas de manejo del estrés, como la meditación o la respiración consciente, mantener una alimentación equilibrada, dormir adecuadamente y realizar actividad física de forma regular. En casos más complejos, acudir a profesionales de la salud, como psicólogos o gastroenterólogos, puede ser clave para abordar el problema de manera integral.

En conclusión, la relación entre las emociones y el sistema digestivo es profunda y bidireccional. Comprender cómo el cuerpo procesa el estrés y las emociones permite no solo atender los síntomas físicos, sino también mejorar el bienestar general. Reconocer estas señales es el primer paso para evitar que las emociones se conviertan en malestares digestivos persistentes y afectar la calidad de vida.

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