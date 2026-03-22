México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 22 de marzo

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

Para este domingo se pronóstica una temperatura máxima de 20° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 9 km/h , por su parte, la nubosidad será de 4% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

¿Cómo suele ser el clima en Veracruz?

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruz

Más Noticias

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 22 de marzo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Información en tiempo real: estaciones

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el España vs Perú en junio

Puebla será testigo de un enfrentamiento internacional de alto nivel, donde España, con figuras en ascenso, afinara su preparación mundialista

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago en abril 2026

El abono de las personas pensionadas de estas instituciones se verán reflejados en el marco de la Semana Santa

Pensión IMSS e ISSSTE: esta

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 22 de marzo

El reporte de la calidad del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

¿Información sobre tu viaje? Checa
MÁS NOTICIAS

NARCO

A un mes de la

A un mes de la muerte de El Mencho: entre los datos sobre la “narconómina” y los posibles sucesores en el CJNG

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

Captura del “Lobo Menor” en CDMX muestra a los criminales que “no tienen dónde esconderse”, asegura embajador de EEUU

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

ENTRETENIMIENTO

Camila Flamenco lo cuenta todo

Camila Flamenco lo cuenta todo sobre “Tacones Altos”

Flor Vigna destapa supuestas condiciones ocultas de Alana Flores para no bajarse de Supernova Génesis 2026

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

DEPORTES

André Jardine señala al VAR

André Jardine señala al VAR como clave en la caída del América ante Pumas

Efraín Juárez evita la polémica arbitral tras vencer al América: “Nunca hablo de los árbitros”

Confirman que el Estadio Cuauhtémoc de Puebla recibirá el España vs Perú en junio

Con un penal de Robert Morales en el tiempo extra, Pumas se impone 1-0 al América en el Olímpico Universitario

El mexicano Rowdy Téllez firmó contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, según reportes