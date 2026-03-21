México

Previsión del clima en Guadalajara para antes de salir de casa este 21 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este 21 de marzo en Guadalajara.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 8%, mientras que las ráfagas de viento serán de 28 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 12 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 20%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima tapatío

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas principalmente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha metrópoli, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo regular se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro disminuya a una temperatura de 26.5 grados. Julio es el mes más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones disminuyen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro aumentó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando cayó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda nevada en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

La popular actriz y conductora confiesa sentirse renovada y agradecida por estar trabajando en la nueva temporada del programa de talentos familiar

Angélica Vale revela qué ha

Pemex y Petrobras juntas: esta es la alianza que Lula da Silva propone a Sheinbaum

El mandatario brasileño destacó que la exploración con fines petroleros se realizaría en el Golfo de México

Pemex y Petrobras juntas: esta

Previsión meteorológica del tiempo en Acapulco de Juárez para este 21 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Previsión meteorológica del tiempo en

Clima en Monterrey: la previsión meteorológica para este 21 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: la previsión

¿Cómo estará el clima en Bahía de Banderas?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cómo estará el clima en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en el corazón

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

“Es un grupo con alta peligrosidad”: Harfuch advierte que pese a muerte de El Mencho, el CJNG mantiene operaciones en todo el país

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale revela qué ha

Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes de CDMX habría sido patrocinado por Peso Pluma

Kim Shantal revela las razones por las que aceptó pelear con Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026

Hombres G anuncia 2 fechas más en el Auditorio Nacional: esto cuestan los boletos

Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira en México: fechas, ciudades y venta de boletos

DEPORTES

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a su posible debut con México ante Portugal

¿Raúl Jiménez en Japón?: El delantero levanta rumores con enigmático mensaje en redes

La Hormiga’ González, goleador de Chivas, revela su situación sentimental

¿Por qué Paulinho no fue convocado para enfrentar a México? DT de Portugal confiesa el motivo

Estas son las estrellas de Portugal que sí jugarán contra México en el Estadio Azteca