¿Por qué las enfermedades cardiovasculares afectan más a las mujeres? Esto dicen especialistas

Aunque los hombres tienden a enfermarse más del corazón, en las mujeres pueden pasar hasta cuatro años para que presenten un infarto

En las mujeres, la enfermedad cardiovascular suele estar subvalorada y su representación en los estudios clínicos es insuficiente, advirtió Gabriela Borrayo Sánchez, secretaria General de la Facultad de Medicina (FM), de la UNAM.

Durante la conferencia de prensa “Prevención y detección del riesgo cardiovascular en la mujer y en la población mexicana”, la especialista en cardiología señaló que las mujeres enfrentan barreras importantes en la atención de su salud cardiovascular, ya que son subreconocidas, subdiagnosticadas y subtratadas en esta especialidad.

Asimismo, Ana Lilia Rodríguez Ventura, jefa del Departamento de Embriología y Genética de la FM, explicó que la obesidad y el sobrepeso deben considerarse enfermedades crónicas, ya que provocan inflamación generalizada en el organismo, envejecimiento prematuro y fallas en el funcionamiento corporal.

De acuerdo con un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología, hasta 50 por ciento de las niñas presentan un porcentaje de grasa alterado, lo que puede derivar en complicaciones como ovarios poliquísticos, acné e incluso problemas de fertilidad.

Mujeres corren más riesgo de sufrir un infarto

La académica Borrayo Sánchez destacó un estudio reciente en México, con la participación de más de 62 mil pacientes (26 por ciento mujeres), que mostró un riesgo más alto de infarto en mujeres que en hombres, aun con tratamiento.

Entre las participantes del estudio, el 52.7 por ciento tenía diabetes, el 69.3 por ciento hipertensión y el 35.1 por ciento dislipidemias, cifras superiores a las de la población general y que aumentan con la edad.

Enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los hombres tienden a enfermarse más del corazón, en las mujeres el pronóstico es distinto: pueden pasar hasta cuatro años para que presenten un infarto, mientras que en los varones el plazo es de hasta diez años.

Al revisar los resultados del protocolo Código Infarto (aplicado en 177 hospitales de México) antes de su implementación, siete de cada diez personas de la población femenina no recibían atención debido a síntomas atípicos y a que suelen esperar hasta seis horas más antes de solicitar ayuda. Con su aplicación, la cifra disminuyó a tres de cada diez.

Sin embargo, la mujer sigue teniendo 29 por ciento más probabilidades de reinfarto, 28 por ciento más de riesgo de angina de pecho, 40 por ciento más de insuficiencia cardíaca y 18 por ciento más de insuficiencia renal.

Recomendaciones

Ana Lilia Rodríguez Ventura concluyó que el 75 por ciento de los adultos en México presenta obesidad o sobrepeso. Para reducir los riesgos, recomendó:

Permanecer menos tiempo sentados y aumentar la actividad física.

Consumir más fibra y grasas poliinsaturadas.

Disminuir el consumo de grasas trans y alimentos procesados.

Evitar el tabaquismo y el consumo de alcohol.