México

¿Por qué las enfermedades cardiovasculares afectan más a las mujeres? Esto dicen especialistas

Aunque los hombres tienden a enfermarse más del corazón, en las mujeres pueden pasar hasta cuatro años para que presenten un infarto

Guardar
Aunque los hombres tienden a
Aunque los hombres tienden a enfermarse más del corazón, en las mujeres pueden pasar hasta cuatro años para que presenten un infarto

En las mujeres, la enfermedad cardiovascular suele estar subvalorada y su representación en los estudios clínicos es insuficiente, advirtió Gabriela Borrayo Sánchez, secretaria General de la Facultad de Medicina (FM), de la UNAM.

Durante la conferencia de prensa “Prevención y detección del riesgo cardiovascular en la mujer y en la población mexicana”, la especialista en cardiología señaló que las mujeres enfrentan barreras importantes en la atención de su salud cardiovascular, ya que son subreconocidas, subdiagnosticadas y subtratadas en esta especialidad.

Asimismo, Ana Lilia Rodríguez Ventura, jefa del Departamento de Embriología y Genética de la FM, explicó que la obesidad y el sobrepeso deben considerarse enfermedades crónicas, ya que provocan inflamación generalizada en el organismo, envejecimiento prematuro y fallas en el funcionamiento corporal.

De acuerdo con un estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología, hasta 50 por ciento de las niñas presentan un porcentaje de grasa alterado, lo que puede derivar en complicaciones como ovarios poliquísticos, acné e incluso problemas de fertilidad.

Mujeres corren más riesgo de sufrir un infarto

La académica Borrayo Sánchez destacó un estudio reciente en México, con la participación de más de 62 mil pacientes (26 por ciento mujeres), que mostró un riesgo más alto de infarto en mujeres que en hombres, aun con tratamiento.

Entre las participantes del estudio, el 52.7 por ciento tenía diabetes, el 69.3 por ciento hipertensión y el 35.1 por ciento dislipidemias, cifras superiores a las de la población general y que aumentan con la edad.

Enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Enfermedades cardiovasculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los hombres tienden a enfermarse más del corazón, en las mujeres el pronóstico es distinto: pueden pasar hasta cuatro años para que presenten un infarto, mientras que en los varones el plazo es de hasta diez años.

Al revisar los resultados del protocolo Código Infarto (aplicado en 177 hospitales de México) antes de su implementación, siete de cada diez personas de la población femenina no recibían atención debido a síntomas atípicos y a que suelen esperar hasta seis horas más antes de solicitar ayuda. Con su aplicación, la cifra disminuyó a tres de cada diez.

Sin embargo, la mujer sigue teniendo 29 por ciento más probabilidades de reinfarto, 28 por ciento más de riesgo de angina de pecho, 40 por ciento más de insuficiencia cardíaca y 18 por ciento más de insuficiencia renal.

Recomendaciones

Ana Lilia Rodríguez Ventura concluyó que el 75 por ciento de los adultos en México presenta obesidad o sobrepeso. Para reducir los riesgos, recomendó:

  • Permanecer menos tiempo sentados y aumentar la actividad física.
  • Consumir más fibra y grasas poliinsaturadas.
  • Disminuir el consumo de grasas trans y alimentos procesados.
  • Evitar el tabaquismo y el consumo de alcohol.

Temas Relacionados

UNAMenfermedades cardiovascularesmujeresmexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de marzo: cerrada la circulación en Calz. San Antonio Abad a la altura de Gutiérrez Nájera

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Cineteca Nacional garantiza continuidad laboral para toda su plantilla durante 2026: asegura que no habrá salarios por debajo del mínimo

La institución informó que desde el viernes 13 de febrero, se cubrieron en su totalidad los pagos pendientes al personal de las tres sedes

Cineteca Nacional garantiza continuidad laboral

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

De acuerdo con una investigación realizada por el académico Víctor Sánchez, en México operan grupos delictivos de Colombia, Rusia, Italia, Rumania, Canadá y China, entre otros

Éstas son las razones por

Prevén corte de agua durante un día en CDMX: esta será la zona afectada

Autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a la población a tomar precauciones ante este corte previsto

Prevén corte de agua durante

Centro de Derechos Humanos en Chiapas denuncia allanamiento y ‘robo selectivo de información’, piden reforzar protección

El CDH Fray Matías acusó que el robo se enfocó en computadoras, teléfonos y documentos ligados a su labor defensora

Centro de Derechos Humanos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Éstas son las razones por

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

Remolque con autos clásicos que regresaban de exhibición en Cancún es robado por hombres armados en Puebla, ya se recuperó

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras hospitalización de su líder: este es su estado de salud

Las fotos de la exclusiva fiesta de cumpleaños de Aislinn Derbez: mira quiénes asistieron

“Lo que sufrió con esa chamaquita”: Yolanda Andrade lamenta que Julián Figueroa haya estado con Imelda Tuñón

Yolanda Andrade cuestiona la ayuda de Saskia Niño de Rivera a ‘El Beto’: “¿Por qué no le da el dinero de los views?”

ARIRANG de BTS rompe récords históricos en Spotify tras su estreno y Armys mexicanas reaccionan: “Miren lo que logramos”

DEPORTES

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver el Derbi de LaLiga 2026

Octagón busca despedirse de la lucha libre en la Arena México, como lo hizo El Satánico: “Cualquier luchador sueña con hacerlo”

Isaac Alarcón se ilusiona con el debut olímpico del flag football en Los Ángeles 2028

Raúl Jiménez rompe en llanto tras dedicarle un gol a su padre fallecido