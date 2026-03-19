México

Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios reciben su pago hoy jueves 19 de marzo

El depósito continúa conforme al calendario oficial, con entregas organizadas por apellido y monto actualizado para este año

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La Pensión para el Bienestar
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega los pagos del bimestre marzo-abril siguiendo un calendario ordenado por inicial de apellido.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa con la entrega de recursos correspondientes al bimestre marzo-abril, siguiendo un calendario organizado para evitar saturaciones y facilitar el acceso al dinero.

Este programa del Gobierno de México deposita el apoyo de manera directa en las tarjetas de los beneficiarios, eliminando intermediarios y haciendo más ágil el proceso de cobro.

Además, para 2026 se aplicó un aumento en el monto, como parte de las medidas para fortalecer el ingreso de las personas adultas mayores en el país.

Quiénes reciben el depósito este jueves

La Pensión para el Bienestar
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega los pagos del bimestre marzo-abril siguiendo un calendario ordenado por inicial de apellido.

Este jueves 19 de marzo corresponde el pago a las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores cuyos apellidos inician con las letras P y Q. El depósito se realiza directamente en sus tarjetas del programa.

El esquema de distribución por inicial permite que cada beneficiario conozca con anticipación su fecha de pago. Esto reduce filas y evita concentraciones en sucursales bancarias.

Gracias a esta logística, la dispersión del recurso se mantiene constante durante el mes, garantizando que el apoyo llegue sin contratiempos.

Calendario completo de pagos en marzo

Calendario de pagos de la
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

El calendario oficial de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores quedó organizado de la siguiente manera:

  • A: Lunes 2 de marzo
  • B: Martes 3 de marzo
  • C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo
  • D, E, F: Viernes 6 de marzo
  • G: Lunes 9 y martes 10 de marzo
  • H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo
  • L: Jueves 12 de marzo
  • M: Viernes 13 y martes 17 de marzo
  • N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo
  • P, Q: Jueves 19 de marzo
  • R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo
  • S: Martes 24 de marzo
  • T, U, V: Miércoles 24 de marzo
  • W, X, Y, Z: Jueves 25 de marzo

Este orden permite que los depósitos se realicen de manera continua y sin interrupciones. Cada grupo recibe su apoyo en fechas previamente asignadas.

La organización también facilita la planeación de los beneficiarios, quienes pueden anticipar el día en que tendrán disponible su recurso.

Incremento del apoyo en 2026

La dispersión constante de recursos
La dispersión constante de recursos durante todo el mes garantiza que los adultos mayores reciban su pensión sin contratiempos. - (Apoyos del Bienestar)

Para este año, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores aumentó su monto de 6,200 a 6,400 pesos por persona. Este ajuste busca reforzar el ingreso de quienes dependen de este apoyo.

Se trata de un recurso económico que no requiere historial de cotización, lo que lo convierte en un respaldo accesible para este sector de la población.

Asimismo, forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad de vida y brindar mayor seguridad económica.

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