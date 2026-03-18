Lilly Téllez afirma que la revocación de mandato de Sheinbaum “rompe la imparcialidad”

Téllez afirma que la promoción directa de la revocación por parte de la mandataria compromete la imparcialidad del proceso. | (Jovani Pérez/ Infobae México)

La senadora Lilly Téllez acusó este 17 de marzo, día en que fue presentado el “Plan B” en el Senado, a la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar su propia revocación de mandato, afirmando que esa acción “rompe la imparcialidad, distorsiona la competencia y usa el poder para influir en la decisión ciudadana”.

En una serie de mensajes difundidos en redes sociales, Téllez criticó que la presidenta “es juez y parte y destruye las reglas democráticas”. Para la opositora, el comportamiento de Claudia Sheinbaum consolida una actitud “autoritaria”, expresión que en sus palabras ha motivado reacciones de victimismo por parte de la presidenta.

Las declaraciones de Lilly Téllez llegan luego de la presentación del “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar reformas al sistema electoral.

Llega “Plan B” al Senado de la República

El Senado de la República recibió el Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum para su revisión y dictaminación en comisiones. Crédito: X/@LauraI_Castillo

El Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum llegó este 17 de marzo al Senado de la República.

A poco más de dos semanas del periodo vacacional, la iniciativa –cuyo eje es la transformación del gasto público y el fortalecimiento de acuerdos multipartidistas– fue turnada de forma inmediata a comisiones, donde se buscará su dictamen antes de Semana Santa. Esta agenda refleja la prioridad que la presidencia asignó al proyecto, según detalló la titular de la Cámara Alta Laura Itzel Castillo.

En la primera jornada tras su recepción, Castillo precisó que la iniciativa quedó bajo análisis de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

Laura Itzel Castillo mencionó que los senadores tienen el compromiso de realizar una discusión profunda sobre el "Plan B". Crédito: X/@LauraI_Castillo

La presidenta del Senado expresó en sus redes sociales que el objetivo de la discusión será doble: alcanzar el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas –en particular el Partido Verde y el Partido del Trabajo–, y avanzar hacia la racionalización profunda del presupuesto en los congresos locales, federales y ayuntamientos.

En su mensaje, la presidenta de la Cámara alta remarcó: “Desde hace décadas se ha venido luchando porque exista equidad y porque haya ahorros importantes, porque el presupuesto tiene que ser para beneficio del pueblo”. El proyecto, conocido como “Plan B”, incorpora medidas para el recorte y control en los gastos de legislaturas y municipios.

El propósito es que el “Plan B” se apruebe antes de Semana Santa

Ignacio Mier Velazco aseguró que la reforma electoral seguirá el procedimiento ordinario para garantizar un debate exhaustivo y transparente. Crédito: X/@LauraI_Castillo

Según Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Senado, la ruta legislativa no contemplará un trámite expedito o “fast track”. El legislador subrayó a Infobae México que el proceso responderá al procedimiento ordinario estipulado en el reglamento del Senado, garantizando que el debate sea de fondo y no una formalidad.

Mier Velazco puntualizó que la propuesta busca consolidar la austeridad republicana y asegurar el respeto al federalismo y al municipalismo. Como antecedente reciente, señaló los ajustes realizados por Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México en la administración y operación de sus gobiernos municipales, señalando que estos ejemplos orientan el alcance esperado para el “Plan B” a nivel nacional.

La discusión sobre la reforma constitucional, según lo detallado por Ignacio Mier, avala la meta de dictaminar “para que pueda ser discutido por las comisiones y, una vez que se apruebe en estas instancias, se remita al Pleno y, en todo caso, pueda ser aprobada antes de Semana Santa”.