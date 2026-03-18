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Las 3 claves para dormir mejor y tener mejores ganancias musculares en el gimnasio

El descanso es fundamental si quieres hacer crecer la masa muscular

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(Imagen ilustrativa Infobae)
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Dormir bien no solo influye en la energía diaria. Para quienes buscan progresos en el gimnasio, el sueño adquiere un papel indispensable.

La calidad del descanso nocturno determina el rendimiento, la recuperación y el desarrollo muscular. Sin un sueño adecuado, los avances en fuerza y masa muscular pueden verse limitados, incluso si el entrenamiento y la dieta son óptimos.

La relación entre sueño y ejercicio físico ha sido motivo de estudio en la ciencia del deporte. Diversos especialistas en salud y entrenamiento coinciden en que el descanso es tan crucial como el entrenamiento y la nutrición.

Quienes priorizan el sueño reportan mayor motivación, menor riesgo de lesiones y mejores resultados en el aumento de fuerza, resistencia y composición corporal.

Establecer una rutina de sueño constante

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cuerpo humano responde positivamente a los hábitos. Fijar horarios regulares para dormir y despertar ayuda a sincronizar el reloj biológico y favorece la producción natural de hormonas como la melatonina.

Este ritmo estable no solo facilita el concilio del sueño, sino que potencia la profundidad de las fases reparadoras.

Cambios frecuentes en los horarios de descanso alteran los ciclos circadianos y pueden reducir la calidad del sueño, dificultando la reparación muscular tras el ejercicio intenso.

Crear un ambiente propicio para el descanso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El entorno en el que se duerme influye de forma directa en la capacidad de relajarse y lograr un descanso reparador.

Un dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura adecuada, alrededor de 18 a 20 grados Celsius (64 a 68 grados Fahrenheit), favorece el sueño profundo.

El uso de dispositivos electrónicos antes de dormir puede interferir con la liberación de melatonina, por lo que resulta recomendable limitar la exposición a pantallas al menos 30 minutos antes de acostarse.

Elementos como cortinas opacas y tapones para los oídos pueden mejorar la calidad del descanso, especialmente en entornos ruidosos o luminosos.

Nutrición y suplementación orientadas al sueño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El tipo de alimentación influye en el ciclo de sueño-vigilia. Consumir cenas ligeras, con bajo contenido graso y evitar estimulantes como la cafeína o el alcohol en las horas previas al sueño, mejora la calidad del descanso.

Algunos alimentos ricos en triptófano, como los productos lácteos o los frutos secos, contribuyen a la síntesis de serotonina y melatonina, dos sustancias vinculadas al sueño profundo.

En casos puntuales, suplementos como la melatonina pueden ser útiles bajo supervisión profesional, aunque la prioridad debe centrarse en hábitos saludables y no en soluciones rápidas.

Dormir mejor se refleja en un desempeño superior en el gimnasio. La constancia, el ambiente y la alimentación forman un triángulo esencial para obtener mejores resultados y reducir el riesgo de lesiones o estancamientos en el progreso físico.

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